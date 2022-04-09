“Здавала” житло в Яремче і Поляниці: прикарпатка ошукала понад 30 переселенців

Шахрайці перераховували завдаток, а потім вона зникала.

В Івано-Франківську затримали жінку, яка ошукали понад 30 переселенців з “гарячих точок”.

Про це повідомили Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Зазначається, що 30-річна жінка на сайті оголошень розміщувала інформацію про нібито здавання в оренду будинку в Яремче, а також готельних номерів у Поляниці. Він клієнтів вимагала предоплату. Кошти просила надсилати на банківську карту. Коли отримувала кошти, то більше не виходила на зв’язок.

За попередніми даними, жінка ошукала понад 30 переселенців із Київської, Миколаївської та Херсонської областей. Їй перерахували їй по кілька тисяч гривень. Загалом на "оренді" заробила понад 50 тисяч гривень.

Наразі жінці правоохорнці повідомили про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Калуші Івано-Франківської області шахраї називаються чиновниками і просять про матеріальну допомогу для потреб армії. Втім, очільник міськради запевнив, що посадовці жодних благодійних зборів не проводять і не організовують.

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