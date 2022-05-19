"Здавали в оренду" нереальне житло: в Україні спіймали шахраїв, які "наживалися" на переселенцях

"Здавали в оренду" нереальне житло: в Україні спіймали шахраїв, які "наживалися" на переселенцях

Столичні правоохоронці викрили чергову шахрайську схему оренди житла для переселенців, яка працювала у Києві та Полтавській і Кіровоградській областях.

Група осіб "здавала в оренду" переселенцям житло, яке взагалі не існує.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Правопорушники до початку війни в Україні використовували торгівельні інтернет-платформи і "продавали" неіснуючі товари. А після повномасштабного вторгнення Росії злочинці взялися "здавати в оренду" неіснуюче житло.

Правоохоронцям вдалося викрити одного з учасників цієї схеми – мешканця Київської області. Підозрюваний розміщував в інтернеті оголошення про оренду неіснуючого житла в західних областях країни. Після отримання авансу від громадян, які через військові дії були вимушені залишити свої домівки, чоловік припиняв виходити з ними на зв’язок, а гроші привласнював. Наразі встановлено 8 потерпілих від такої схеми.

Вдома у злочинця після обшуку знайшли кошти, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та банківську картку.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України)", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Житомирі чоловіка за продаж тепловізорів з гуманітарної допомоги. Чоловік та його спільник налагодили схему продажу гуманітарної допомоги.

Офіс генпрокурора зафіксував понад 13300 злочинів російської армії в Україні

Читайте також: