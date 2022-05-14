"Здавали в оренду житло" переселенцям: на Полтавщин викрили групу "бізнесменів"

Кіберполіція та слідчі викрили у Полтавській області групу шахраїв, які здавали в оренду фейкове житло переселенцям з різних областей.
Зловмисник створили у популярних мобільних месенджерах фіктивні групи. Там поширювали оголошення про оренду квартир або допомогу в трансфері мешканців з "гарячих точок" до західних областей.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.
За свої послуги "орендодавці" та "перевізникт" брали передоплату. Втім, після надходження грошей на картрахунки припиняли зв'язок з клієнтами. Наразі відомо про понад десятьх ошуканих мешканців Полтавщини. Серед потерпілих були і жінки з дітьми.
Під час обгуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили у них комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-картки різних операторів зв’язку та інші речові докази.
Поліція відкрила провадження за статтею "шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки". Санкція кримінальної норми передбачає від трьох до восьми років ув’язнення. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри.
Як повідомлялося, у Тернопільській області 17-річний киянин, який виїхав під час воєнних дій зі столиці, організував шахрайську схему. Юнак очолив групу шахраїв в регіоні. Разом з 11 спільниками відкрив підпільний бізнес із організації виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
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