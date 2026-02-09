Здавали в оренду для важкої праці: на Київщині матір-виховательку підозрюють у катуванні та торгівлі дітьми

Знущання з дітей у дитбудинку / © Офіс Генерального прокурора

На Київщині викрили масштабну схему знущання з дітей у дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ). Матері-виховательці повідомлено про підозру в катуваннях та експлуатації п’ятьох малолітніх вихованців.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Жахливі деталі слідства

За даними ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури, протягом 2023–2024 років жінка перетворила життя дітей на суцільне пекло. Слідством встановлено, що підозрювана:

Застосовувала насильство: діти постійно піддавалися фізичним та психологічним знущанням.

Обмежувала в базових потребах: вихованцям відмовляли у повноцінній їжі, воді, доступі до навчання та медичної допомоги.

Експлуатувала працю: дітей змушували виконувати тяжку роботу, зокрема на чужих приватних господарствах. Слідство кваліфікує це як елементи торгівлі людьми.

Позбавляла волі: малолітніх незаконно утримували в замкненому просторі.

Суворе покарання

Жінці інкримінують одразу три важкі статті Кримінального кодексу України: катування, незаконне позбавлення волі та торгівлю людьми з метою експлуатації. Підозрюваній загрожує до 15 років за ґратами.

Порятунок дітей

Усіх п’ятьох дітей вже вилучили з цієї родини. Наразі вони перебувають у безпечних умовах в іншому закладі під опікою фахівців.

Хто ще відповість перед законом?

Прокуратура розпочала перевірку посадових осіб, які за службовими обов’язками мали контролювати цей дитячий будинок, але ігнорували факти насильства.

«Відповідальність понесуть не лише ті, хто безпосередньо чинив злочини, а й посадові особи, які тривалий час не реагували на катування дітей», — наголосив керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін.

Масштабні перевірки по всій країні

Цей випадок став частиною великої кампанії з захисту прав дітей, ініційованої генпрокурором. Від 12 грудня 2025 року 45 міжвідомчих груп перевірили понад 1000 дитячих закладів та сімейних форм виховання. Під час інспекцій проаналізовано умови проживання понад 26 тисяч дітей по всій Україні.

Раніше ми писали про те, як мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню. Замість ласки та любові в хід йшли кулаки, а часто і сторонні предмети.