Здавати НМТ не доведеться: спеціальності, на які можна вступити без іспитів

Міністерство освіти і науки (МОН) України працює над тим, щоб заохотити абітурієнтів обирати спеціальності, які є критично важливими для економіки країни, зокрема для оборонно-промислового комплексу (ОПК), машинобудування та переробної промисловості.

Про це повідомив заступник міністра освіти Дмитро Завгородній, пише Еspreso.

«Ми підштовхуватимемо людей до вступу на ті професії, які зараз важливі для ОПК, переробної промисловості та машинобудування», — наголосив він.

Інвестиції та пріоритетні професії

Заступник очільника МОН зазначив, що протягом останніх двох років відомство активно інвестує в оновлення обладнання для професійної освіти у цих сферах. Йдеться про такі професії, як:

Верстатник;

Оператор верстатів із програмним керуванням;

Зварювальник;

Токар.

Завгородній розповів, що історично найпопулярнішою професією в Україні був «кухар», але зараз потреби ринку праці змінюються. Наприклад, у Вінницькій та інших аграрних областях популярним залишається «слюсар сільськогосподарської техніки і тракторист».

Спрощена процедура вступу

Для вступу на ці технічні та робітничі спеціальності у заклади професійно-технічної освіти часто немає високого конкурсу, а процедура вступу значно простіша.

«Ми не вимагаємо НМТ чи інших іспитів. Часто, якщо є конкурс, то це лише співбесіда у самому закладі,» — пояснив Завгородній.

У рамках навчання студенти вивчають усі необхідні прикладні дисципліни (матеріалознавство, фізика тощо), адаптовані до конкретної професії. МОН також має амбітні плани: з 2027 року відомство хоче запровадити для них окремі підручники.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що відомство ініціює запровадження «нульового курсу» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест.

З 4 класу учні складатимуть лише державну підсумкову атестацію (ДПА), яка носитиме виключно моніторинговий характер і не впливатиме на оцінки чи подальше навчання.