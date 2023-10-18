Здавав РФ позиції ЗСУ у Бахмуті: місцевого жителя засуджено за держзраду 

На Вінниччині за державну зраду засудили 39-річного мешканця Бахмута, який здавав росіянам українські позиції. Він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури.

Зазначається, що торік влітку 2022 мешканець Бахмута добровільно приєднався до агентурної мережі, яку на територіях Донецької, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Одеської областей організував колишній міліціонер з Криму. За грошову винагороду прихильники окупантів збирати інформацію про позиції українських військових.

Так, чоловік напередодні оборонної кампанії Бахмута збирав відомості про місця зосередження там військової техніки та особового складу ЗСУ. Отриману інформацію з точними координатами зрадник передавав кримському куратору, а той - представникам збройних сил РФ для наведення артилерійських, ракетних ударів та іншого вогневого ураження позицій ЗСУ.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання та доправили на Вінниччину. Там він перебував під вартою та отримав судовий вирок.

Як повідомлялося, СБУ встановила особи 57 колаборантів на Херсонщині. Вони вступили до створеного російськими окупантами "Головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону та катували українців.

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