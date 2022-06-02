Здавав в "оренду" за 35 тис. грн: у Хмельницькому затримали торговця людьми (фото)

Здавав в "оренду" за 35 тис. грн: у Хмельницькому затримали торговця людьми (фото)

У Хмельницькому затримали чоловіка, який торгував людьми.

Він за 35 тис. грн здавав в "оренду" трьох соціально незахищених громадян, яких змушували жебракувати.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

За даними слідства, 43-річний підозрюваний за 35 тис. грн хотів передати в "оренду" трьох соціально незахищених осіб. У подальшому людей змушували займатись жебрацтвом.

Підозрюваний отримав аванс у розмірі 10 тис. грн. Його затримали під час передачі йому 25 тис. грн.

Чоловіку інкримінують ч.ч. 1, 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Львові затримали іноземця, який вербував українок в секс-рабство.

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