Здай корупціонера - отримай винагороду: українці зможуть заробити на хабарниках

В Україні розробляють анонімний портал, де будь-який українець зможе повідомити про факти корупції та отримати 10% від предмета корупційного правопорушення.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

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За його припущеннями, запуск порталу очікується у перші числа версня. Запуском займатиметься Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції", - пояснив Новіков, додаючи, що розмір винагороди не може становити більше 14 млн гривень.

Він зазначив, що цей портал забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які потраплятимуть або її керівникам, або уповноваженим із запобігання корупції, а також правоохоронним органам, як НАБУ, ДБР, НАЗК та Нацполіції.

Як повідомляли раніше, оператор ГТС України відповів на звинувачення у скандальних закупівлях крісел на 1,2 млн грн.

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