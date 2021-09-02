Здетонувала граната на пасажирському сидінні: у Дніпрі в дворі будинку прогримів вибух (фото)

Здетонувала граната на пасажирському сидінні: у Дніпрі в дворі будинку прогримів вибух (фото)

Постраждав водій авто. Його госпіталізували в лікарню.

У Дніпрі в дворі житлового будинку вибухнув легковий автомобіль, в якому перебував чоловік. Згодом на місці події знайшли фрагменти страйкбольної гранати.

Про це повідомили в Національній поліції Дніпропетровської області.

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Як стало відомо, інцидент стався вдень 2 вересня на вулиці Литейна в Соборному районі міста. Там в салоні автомобіля Subaru, на передньому пасажирському сидінні, прогримів вибух. В результаті чого постраждав водій легковика. Його госпіталізували в лікарню.

На місці події працювали криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

“З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія. Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події”, — відмітили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі пролунав вибух у житловому будинку. В результаті події загинули дві людини.

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