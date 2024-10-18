Здетонував в руках: на Тернопільщині чоловік загинув через боєприпас

Чоловік не встиг доїхати до лікарні.

На Тернопільщині у руках 55-річного чоловіка здетонував боєприпас. Внаслідок важких ушкодженнь чоловік помер дорогою долікарні. Нещастя трапилося 17 жовтня близько 19:00.

Про це інформують у місцевій поліції.

Як стало відомо, потерпілий того дня на власному городі викопав боєприпас часів Другої світової війни.

"Він заніс небезпечну знахідку до підсобного приміщення і почав розбирати, висвердлюючи деталі", - розповів начальник слідчого відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Олександр Чубенко.

У якийсь момент міна вибухнула, травмувавши чоловіка. Потерпілому вдалося самостійно зупинити кровотечу. Швидку викликала дружина, яка повернулася за деякий час. Проте чоловік помер дорогою до лікарні.

У полііції вкотре нагадали, що наближатися до вибухонебезпечного предмета, пересувати його або брати до рук категорично заборонено.

"Не можна розряджати, кидати чи бити по ньому, не класти поблизу вогнища, приносити додому, а тим паче, розбирати. Про знахідку необхідно негайно повідомити поліцію та службу з надзвичайних ситуацій", - наголосили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина. Наразі вони перебувають у лікарні.

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