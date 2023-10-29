Здійснили мрію Павла: діти на руках винесли однокласника на гору в Карпатах – фото

На Волині діти на руках винесли однокласника на гору в Карпатах, щоб здійснити його мрію.

На Волині учні ліцею у селищі Рокині здійснили мрію свого однокласника – відправились з ним на екскурсію у Карпати. Десятикласник Павло Липовський через хворобу майже рік пересувається в кріслі колісному.

Про це повідомляє Суспільне.

Діти піднялися на гору Шпиці, висотою 1 863 метри.

Зі слів учня Андрія Струбіцього, саме він мотивував Павла піднятися вгори, бо той не був впевнений, що все вдасться.

"Ми показали йому, що ми усі його донесемо. Нас була доволі велика компанія. Ми його брали як рюкзак, можна сказати. Там були великі підйоми по камінню. Вниз було легше спускатися, уже знали, куди ставати", - розповів учень Андрій Струбіцький.

Як розповіли мати Яна Липовська, дев'ять кілометрів друзі Павла несли його по черзі на власних спинах.

Сам Павло розповів, що на гору підійматися не планував – просто хотів побути з друзями в горах, але його найкращий друг Андрій все ж вмовив його.

Павло з однокласниками у Карпатах

Павло з однокласниками у Карпатах

Павло з однокласниками у Карпатах

"Це незабутні враження. Я дуже радий, що мені допомогли здійснити мою мрію", — говорить хлопець.

Дівчата, які взяли участь у поході, морально підтримували хлопців, які несли Павла, а також взяли на себе подвійний вантаж: їжу та воду для себе і для них.

"Так, як наші хлопці не мали змоги узяти з собою рюкзаки, то ми давали їм їсти та пити, як вони перепочивали. Там була дуже болотиста така місцевість і ми боялися, що хлопці впадуть разом з Пашою", - говорить дівчина Анна Малоока.

Зі слів мами, однокласники постійно допомагають Павлу. Коли вона на роботі – учні щоранку забирають хлопця з дому і разом із ним дістаються до ліцею.

Павлу в чотири роки у сина діагностували спінальну м'язову атрофію.

"У нього викривлення хребта на 80 %, хвороба прогресувала за лічені місяці. Зараз готуємось до операції у Львові. Самостійно ходити син не може", - говорить Яна Липовська.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу.

Читайте також: