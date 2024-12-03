Здійснили теракт на Київщині: правоохоронці затримали малолітніх агентів спецслужб РФ

Попри юний вік, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох малолітніх агентів РФ. 28 листопада фігуранти здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині.

Про це повідомляє СБУ.

Поліція затримала малолітнього агента РФ

Деталі

Як зазначається, за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Речові докази

Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у сховищі на Київщині. Фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами, щоб посилити вибух.

Речові докази

"Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу. Для вчинення дистанційного підриву фігуранти використали ще один мобільний телефон зі спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів", — йдеться у повідомленні.

Листування з представником РФ

Листування з представником РФ

Листування з представником РФ

Усіма діями терористів керував представник спецслужб РФ, який маскувався під акаунтом дівчини й обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Втім "гарантованих" коштів з Росії фігуранти не дочекалися.

"Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь країни-агресорки. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", — завершили в СБУ.

Раніше СБУ та Нацполіція затримали ще дві групи диверсантів, які намагалися здійснити підпали локомотива "Укрзалізниці" та низки електропідстанцій. У Кіровоградській та Вінницькій областях затримані виконували завдання окупантів з підпалів, спрямованих на пошкодження інфраструктури "Укрзалізниці" та "Укрпошти".

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