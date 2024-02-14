"Здійснити мав Зеленський, а курував Буданов": у ГУР прокоментували фейк росіян про замах на Макрона

Російські пропагандисти звинуватили главу України Володимира Зеленського "у спробі вчинити замах" на президента Франції Еммануеля Макрона, що є черговим фейком РФ.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Напередодні на сайті російської пропагандистської газети "Известия" повідомили про нібито спробу замаху на Макрона. Видання повідомляло, що його "готувався здійснити Зеленський, а операцію курував начальник ГУР Кирило Буданов", проте ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зірвав операцію.

Пропагандисти посилалися на відео дуже поганої якості з телевізора. Через погану якість було технічно неможливо переконатися в тому, чи це не діпфейк.

Після такого вкиду частина російських сайтів почала самостійно розповсюджувати спростування з посиланням на канал France 24.

Юсов зазначив, що це чергова російська спецоперація та інформаційна атака проти України. Таким чином ворог намагається реалізувати свій так званий план "Майдан-3" для дискредитації України на міжнародній арені та дестабілізації ситуації всередині країни.

За його словами, триває низка важливих подій щодо продовження допомоги Україні та посилення "антипутинської коаліції". Тому РФ застосовує такі брудні та фейкові історії.

Він додав, що подібні атаки продовжуватимуться, зокрема проти окремих українських чиновників та військово-політичного керівництва.

"Щодо цього конкретного вкиду про Макрона. Це повна брехня. Безсоромно за першоджерело береться західне медіа, а вже російські помийки, зокрема й державні канали, це підхоплюють", - наголосив Юсов.

ТИм часом західні ЗМІ пишуть, що президент РФ Володимир Путін мститься світовому порядку, до якого він колись хотів доєднатися. Він намагається завдати вирішального удару по США та Європі, щоб перебудувати глобальний порядок на користь Росії.

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