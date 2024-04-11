Здійснити мобілізацію і не знищити ціле покоління: у NYT написали про можливі наслідки зниження призовного віку

Наразі в Україні частка чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни.

Через повномасштабне вторгнення РФ Україна вимушена балансувати між протистоянням невпинному російському наступу і ризиком втратити ціле покоління і демографічною кризою.

Про це пише The New York Times.

"Проте Україна стикається з критичним демографічним обмеженням, яке виникало давно: у країні дуже мало молодих чоловіків. Наразі в країні частка чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни. Армія відчайдушно потребує людей, оскільки приблизно мільйон діючих військових вже виснажені, ще десятки тисяч - загинули або отримали серйозні поранення", — пише The New York Times.

Падіння було більш різким, ніж в Росії, воно призвело до зменшення кількості молодих чоловіків порівняно з рештою населення.

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун зазначає, що криза 1990-х вплинула на репродуктивну поведінку населення. Нестачу молоді спочатку відчули на ринку праці, а потім набагато сильніше — під час повномасштабної війни. За його словами, перспективи майбутніх народжень залежать того, скільки чоловіків загине на війни, та скільки жінок повернуться додому. Водночас він вважає, що в України немає іншого вибору, окрім як призивати молодих чоловіків.

2021-2023 рр кількість новонароджених в Україні скоротилася майже вдвічі. Експерти кажуть, що більшу роль в демографічній ситуації відграє саме виїзд жінок за кордон — за даними Євростату, виїхали близько 800 тисяч українок у віці від 18 до 34 років.

"Рішення пана Зеленського призивати чоловіків, починаючи з 25 років, ризикує ще більше зменшити це невелике покоління українців. І багато хто з обмеженого пулу 25- і 26-річних чоловіків — близько 467 тисяч, згідно з урядовою оцінкою на 2022 рік — вже служать в армії, живуть на окупованих територіях або за межами України. Інші мають роботу або інвалідність, які звільняють їх від призову", — йдеться у статті.

Зниження призовного віку загрожує ще більшим скороченням молодого покоління. Тим часом на окупованих територіях загарбники призивають українських чоловіків воювати вже з 18 років, йдеться у The New York Times.

Влада вважає, що не має іншого вибору, окрім як знизити призовний вік.

"Рішення прийнято — воно хороше, але запізніле", — каже полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Нагадаємо, раніше Олександр Гладун в інтерв'ю ТСН.ua говорив про демографічна ситуація в Україні, якщо війна затягнеться ще на рік. Він вказував, що за такого розвитку подій, будуть продовжуватися негативні тенденції. Через продовження війни буде більше загиблих саме унаслідок бойових дій, а також загиблих цивільних унаслідок ракетних ударів по мирних містах.

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