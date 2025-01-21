Здійснив наїзд на двох жінок, одна з яких загинула: у Жовкві поліцейські затримали водія

У Жовкві поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на двох жінок. Одна з яких загинула на місці події.

Про це повідомила поліція Львівської області.

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Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася 20 січня, близько 11.20, на вулиці Львівській у Жовкві. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Peugeot 406, 45-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і виїхав на паркувальний майданчик, де здійснив наїзд на:

двох жінок віком 56 і 67 років, мешканок одного з сіл Львівського району;

два автомобілі – Skoda Fabia і ВАЗ 2111.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм старша з жінок загинула на місці події. Молодша отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", – зазначили у повідомленні.

Поліція затримала водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", – підсумували у поліції.

Раніше водій елітного позашляховика Mercedes збив двох дівчат просто на пішохідному переході. Відповідне відео вже розлетілося соцмережами і шокувало всю країну. Дівчата відлетіли на декілька метрів асфальтом.

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