Здійснив серію підпалів об'єктів Укрзалізниці на Харківщині: яке покарання загрожує неповнолітньому

Відомо, що молодик був завербований спецслужбами РФ.

Досудове розслідування щодо 17-річного хлопця, якого обвинувачують у скоєнні та підготовці диверсій, завершено.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обвинувачений вчинив серію підпалів релейних шаф Укрзалізниці на території Лозівського району. Молодик, якому запропонували "підзаробити" через месенджер, був завербований спецслужбами Росії для дестабілізації ситуації в регіоні. Згідно з інструкціями, підпалювач повинен був надсилати фото знищених об'єктів як доказ виконання завдання. Під час чергової спроби підпалу його затримали правоохоронці.

"На суд молодик очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі", - йдеться в повідомлені.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумах уродженець Білорусі підпалював авто військових та будівлі ТЦК.

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