"Здохни або помри": бойовий медик оголосив голодування через умови в психлікарні Одеси (відео)

Бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через умови перебування в обласній психіатричній лікарні №2 Одеси.

Про це Петро Конопля сказав під час запису відео, яке опублікував у себе на сторінці в Facebook.

Боєць оприлюднив відео із палати, де лікується, а також показав страви, які доводиться їсти військовослужбовцям.

"Благаю, допоможіть. Подивіться відео до кінця. Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують, а тут лікуються військові. І збалансоване харчування — це частина лікування. Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання", — каже військовий.

За словами бійця, на харчування у цьому закладі жаліються всі: лікарі, військові, цивільні пацієнти, але вдіяти нічого не можуть.

Військовий зазначив, що записав відео задля того, щоби вплинути на ситуацію, адже в цій лікарні перебувають бійці, яким потрібне збалансоване харчування.

"В нас немає овочів, фруктів. Нас годують просто гидотою перевареною — із самих дешевих продуктів. Ми перебуваємо у дуже х**нових умовах", — сказав бойовий медик.

Окрім меню, Петро Конопля також показав свою лікарняну палату.

Грибок на стінах в лікарняній палаті Петра Фото: скрин відео

"В нас тут грибок на стінах... І мені це не подобається, і я не збираюсь цього терпіти. Тож я об'являю голодовку, доки це не покращиться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе", — наголосив бойовий медик.

Він закликав поширити відео і разом вплинути на ситуацію.

Лікарняна їжа Фото: скрин відео

"В столову ходять одиниці, часто це літні люди, які тут давно і у них немає можливості харчуватись інакше. Рятуйте!" — закликав Петро Конопля.

Медик, який був поранений чотири рази, також зазначив, що в жодному іншому закладі, де перебував на лікуванні, таких жахливих умов не спостерігав.

Нагадаємо, в соцмережах оприлюднили відео із умовами у медзакладі під Харковом. Йдеться про Куп'янську районну лікарню, яка вщент заповнена пацієнтами. Їх розміщують у коридорах.

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