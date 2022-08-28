Здолав 900 км і 8 днів у дорозі: під Одесою за 2 тисячі гривень продали херсонський кавун, який вивезли з окупації (відео)

Під Одесою пройшов благодійний аукціон, на якому збирали кошти для ЗСУ.

Серед лотів був представлений кавун - не простий, а херсонський. За нього вторгували 2 тисячі гривень.

Про це повідомила в Мережі журналістка Ольга Годовенко.

"Херсонский кавун за 2 тисячі гривень! В Южному на аукціоні продали кавун за 2 тисячі гривень. Його везли з Херсона 8 днів, подолавши 900 кілометрів. Гроші, виручені від продажу кавуна, ідуть на допомогу ЗСУ", - написала вона.

Кавун заважив понад 8 кг. Стартова ціна лоту стартувала зі 100 грн. Власником кавуна за 2000 гривень став місцевий житель - пан Тарас.

Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

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