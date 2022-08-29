Здорове харчування дитини: яким воно має бути на думку Євгена Клопотенка

Дуже важливо забезпечити здорове харчування дитині. Правильна їжа допомагає розвиватися фізично та психологічно. Читайте в матеріалі ТСН.ua, яким має бути здорове харчування дитини.

Ресторатор та кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів на своїй сторінці в соціальній мережі інстаграм, як повинне виглядати здорове харчування дитини.

Приклад здорової тарілки для дитини від експерта

Щоб приготувати для своєї дитини страви, які будуть не лише смачними, але й корисними, важливо запам'ятати кілька простих правил від Євгена Клопотенка:

Половина порції на тарілці - клітковина (це можуть бути фрукти, сезонні овочі, зелень). Не менше 1/4 тарілки - це складні вугледови, наприклад, пшоно, гречка, пшенична, перлова, вівсяна чи кукурудзяна каші, дикий чи бурий рис. Інші 1/4 тарілки повинні складати білки - це можуть бути нежирні молочні продукти, риба, яйця, птиця чи нежирне м'ясо.

Не забувайте додавати до раціону дитини в адекватній кількості корисні жири - горіхи, масла, насіння. Прекрасним джерелом жирів може стати і морська риба.

А ось інше м'ясо (жирне), масло, сметана, вершки повинні бути в кількості не більше 20 г на добу.

Ці принципи харчування дитини допомагають малюку рости здоровим, сильним та енергійним. Варто просто переглядати перелік та додавати в тарілку ті продукти, які у вас є.

Також Клопотенко зазначив, що дуже важливо готувати разом з дитиною.