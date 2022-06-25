Здорові зуби: п'ять секретів, які повинен знати кожен

Український лікар-стоматолог, професор Ярослав Заблоцький розповів про правила чищення зубів, які повинен знати кожен. Читайте більше в про це в матеріалі ТСН.ua.

Головна зовсім не паста

Стоматолог пояснює, що для якісного чищення зубів паста особливо великого значення не має. Зрозуміло, якщо ви купуєте пасту для дитини, варто ретельно вивчити її склад, щоб там не було небезпечних речовин. Або, якщо у вашій водопровідній воді мало фтору, краще брати пасту з фтором. Але набагато важливішою все ж залишається саме зубна щітка. Навіть якщо просто чистити зуби водою та правильно підібраною щіткою - у вас буде набагато менше карієсу.

Зубну щітку повинен підібрати спеціаліст

Лише стоматолог-гігієніст може вибрати ідеальну для вас зубну щітку. Спеціаліст знає про всі останні розроблення в області чищення зубів. А ще саме він повинен показати, як правильно цією щіткою користуватися. Згідно зі статистикою, на жаль, близько 90% українків чистять зуби неправильно.

Якщо ви просто зайшли в магазин і хочете купити зубну щітку, варто вибирати таку, яка має м'які прямі ворсинки одинакової довжини. Багато хто вважає, що жорстка щітка буде краще чистити, але це хибне твердження. Також ідеальним варіантом вважається електрична щітка. Вона набагато краще вичищає поверхню зубів. Також необхідно звернути увагу на так звані інтердентальні щітки, які вичищають забруднення між зубами. Мало хто знає, що саме там накопичується велика кількість бруду, до якого важко дістатися.

Щоб були здорові зуби, їх треба чистити двічі на день

У українців є дві основні проблеми, через які вони втрачають зуби, каже Заблоцький. Насамперед, це дірки в зубах, а ще пародонтит. Остання проблема, це коли ви маєте здорові зуби, але запаленні ясна. Якщо регулярно і правильно чистити зуби, жодна з цих проблем не виникне (навіть якщо у вас є генетична схильність до них).

Лікар рекомендує чистити зуби два-три рази на день. Обов'язково вранці та ввечері, бажано ще раз після приймання їжі в обід. Вранці можете чистити зуби до сніданку або після нього. Також не забувайте раз на півроку проводити професійне чищення у стоматолога.

Чищення зубів під улюблений саундтрек

Правила чищення зубів стосуються, насамперед, правильного кута, напрямку та часу. Цей факт був доведений Американською асоціацією стоматологів. Щоб зуби були здоровими, доросла людина повинна чистити зуби так: 50% ворсин на поверхні зуба і 50% ворсин на яснах, та ще й під кутом 45 градусів. Так з-під ясен вимітається бруд, що запобігає виникненню пародонтиту.

Також слід пам'ятати, що чистити зуби потрібно не менше 2 хвилин. Багатьом важко це робити, а тому лікар радить вмикати свій улюблений саундтрек, ставити таймер на 2 хвилини і насолоджуватися процесом.

Бережіть зуби змолоду

Дуже важливо навчити дитину з малих років піклуватися про здорові зуби. Багато батьків вважає, що не потрібно чистити молочні зуби, але це не так. Стоматолог стверджує, що лікувати дітей дуже непросто, а якщо вони не будуть правильно чистити зуби, то всі вони будуть в дірках. Якщо кожного дня чистити з дитиною зуби, вона вже в 12 років буде добре знати, що це обов'язковий пункт гігієни.