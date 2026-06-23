Алергія може маскуватися під інші проблеми: як знайти справжню причину симптомів

Алергія

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Повторне чхання, закладеність носа, свербіж очей або незрозумілий біль у животі влітку часто можуть бути проявами алергії. Однак самостійно визначити, що саме викликає симптоми — пилок, харчові продукти чи перехресна реакція, — буває складно.

Про це розповіла докторка Марія Кун, завідувачка лабораторії та професійна директорка імунологічної лабораторії SYNLAB.

Чому симптоми алергії не завжди очевидні

Під час алергії імунна система надмірно реагує на речовини, які для більшості людей є безпечними. У відповідь організм виробляє специфічні антитіла IgE, а повторний контакт з алергеном може запускати запальний процес.

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Респіраторна алергія зазвичай проявляється чханням, нежитем, закладеністю носа, кашлем, свербежем у горлі, сльозотечею або свербежем очей. Харчова алергія частіше викликає біль у животі, нудоту, діарею, блювання або шкірні реакції.

Однак на практиці все може бути складніше. Симптоми іноді з’являються лише через кілька годин після контакту з алергеном, тому людині важко пов’язати їх із конкретним продуктом, пилком чи іншим фактором.

Крім того, алергія може проявлятися неочевидними скаргами: повторними головними болями, втомою, погіршенням концентрації або загальним нездужанням.

“Одне з найпоширеніших хибних уявлень полягає в тому, що респіраторна алергія викликає лише симптоми з боку дихальної системи, а харчова — лише проблеми з травленням. На практиці все значно складніше”, — пояснила Марія Кун.

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Що таке перехресна алергія

Окремо лікарка звернула увагу на перехресні алергії. Вони виникають тоді, коли імунна система сприймає різні за походженням алергени як схожі.

Наприклад, людина з алергією на пилок берези може відчувати свербіж у роті після яблук або кісточкових фруктів. А в людей з алергією на амброзію реакція може виникати після вживання деяких фруктів, зокрема дині чи бананів.

У таких випадках пацієнт може помилково вирішити, що в нього з’явилася нова харчова алергія, хоча справжньою причиною є перехресна реакція, пов’язана з пилком.

Як алергія впливає на дітей

Сезонна алергія може бути особливо виснажливою для дітей. Постійна закладеність носа, чхання, свербіж очей, поганий сон і втома можуть заважати відпочинку, прогулянкам, іграм на свіжому повітрі та сімейним поїздкам.

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Саме тому причину повторюваних симптомів варто з’ясовувати ще в дитинстві, особливо якщо родина не може зрозуміти, чи йдеться про реакцію на пилок, їжу або інші фактори довкілля.

Які тести допомагають знайти причину

Одним із сучасних методів діагностики є визначення специфічних IgE до алергенів у крові. Традиційні тести оцінюють реакцію на алерген загалом, тоді як молекулярна діагностика дозволяє побачити реакцію на окремі білкові компоненти.

Це допомагає відрізнити справжню алергію, яка може бути серйозною, від перехресної реакції. Широкі алергенні панелі та мультиплексні тести можуть бути корисними для людей із кількома різними симптомами або для тих, у кого попередні обстеження не дали чіткої відповіді.

Чому аналізів недостатньо

Марія Кун наголошує: позитивний результат тесту сам по собі ще не означає, що людина має клінічну алергію.

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“Безсимптомна чутливість також можлива: тест може показати антитіла до певного алергену, але пацієнт не має жодних скарг у повсякденному житті. Саме тому результат аналізу завжди треба оцінювати разом із симптомами, анамнезом і, за потреби, додатковими обстеженнями”, — зазначила лікарка.

За її словами, точна діагностика потрібна не лише для правильного лікування, а й для того, щоб уникнути зайвих обмежень. Люди часто роками приймають лише симптоматичні препарати або самостійно виключають з раціону певні продукти, спираючись на інформацію з інтернету.

Такі необґрунтовані дієти можуть призвести до незбалансованого харчування та дефіциту поживних речовин.

Коли варто звернутися до лікаря

Обстеження варто почати, якщо чхання, закладеність носа, свербіж очей, повторні шкірні реакції, біль у животі або постійна втома виникають регулярно, впливають на повсякденне життя або повторюються з року в рік.

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У таких випадках важливо не лише здати аналізи, а й обговорити результати з алергологом, який зможе зіставити їх із симптомами та історією хвороби.

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