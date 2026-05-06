Біг чи плавання: яке навантаження насправді «любить» ваше серце

Біг чи плавання

Реклама

Традиційно біг вважається кращим тренуванням для серця. Проте нове дослідження вчених із Федерального університету Сан-Паулу показує, що це не зовсім так. За однакової інтенсивності навантажень плавання запускає унікальні механізми перебудови серцевого м’яза та робить його витривалішим. Науковці виявили, що серце плавця та серце бігуна — це дві принципово різні моделі адаптації, де водне середовище пропонує переваги, недоступні на суші.

Чому для серця положення тіла має значення: гідродинаміка проти гравітації

Головна відмінність полягає у впливі гравітації та гідростатичного тиску. Під час бігу тіло знаходиться у вертикальному положенні, що створює певні труднощі для повернення крові від ніг до серця. Це вимагає від міокарда сильніших скорочень, що з часом призводить до концентричної адаптації — стінки серця стають дещо товстішими, щоб долати судинний опір.

Плавання ж відбувається в горизонтальному положенні. У такому стані венозна кров повертається до серця набагато легше. Як наслідок, лівий шлуночок плавців демонструє ексцентричну адаптацію: він краще розтягується і вміщує більший об’єм крові за один цикл. Це збільшує ударний об’єм серця, не нарощуючи при цьому зайву товщину стінок, що робить серцевий м’яз не лише потужнішим, а й еластичнішим.

Реклама

Унікальні механізми водного середовища для здоров’я серця

Додаткові дослідження наводять дані, що плавання задіює специфічні фізіологічні реакції, які біг імітувати не може.

По-перше, занурення у воду викликає перерозподіл крові від кінцівок до грудної порожнини, що створює м’яке, але постійне тренування для серцевих камер.

По-друге, плавання вимагає контрольованого дихання. Оскільки плавець не може дихати довільно, а лише в певні моменти, організм вчиться працювати ефективніше в умовах короткочасної гіпоксії. Це зміцнює дихальну мускулатуру та покращує здатність серця постачати кисень до тканин навіть при пікових навантаженнях.

Крім того, вода діє як охолоджувач, запобігаючи перегріву організму, що дозволяє серцю працювати на високій потужності без додаткового стресу від терморегуляції, характерного для літнього бігу.

Реклама

Коли варто змінити кросівки на окуляри для плавання

Вчені наголошують на важливості фізичного контексту. Для людей старше 45 років, осіб із надлишковою вагою або тих, хто має проблеми з суглобами, плавання є значно безпечнішою альтернативою. Воно дозволяє досягти потрібної частоти серцевих скорочень без ризику травмувати коліна чи хребет через ударне навантаження, притаманне бігу. З іншого боку, біг залишається незамінним для зміцнення щільності кісток.

Проте з точки зору чистої кардіопротекції, плавання виграє завдяки здатності тренувати серце «об’ємом», а не «тиском».

Найбільш ефективною стратегією сьогодні вважається крос-тренінг. Поєднання обох видів спорту дозволяє отримати переваги кожного — зміцнити скелет за допомогою бігу та дати серцю можливість розправитися і знизити судинний тонус у басейні. Такий підхід запобігає патологічному потовщенню стінок міокарда і зберігає серцево-судинну систему молодими та стійкими до викликів часу.

Новини партнерів