Більше ніж вітамін: як звичайний B12 рятує від старості та втоми дослідили вчені

Вітамін В 12

Вітамін B12 найчастіше згадують лише тоді, коли говорять про анемію чи проблеми з нервами. Проте останні дослідження вчених із Корнелльського університету (США) доводять, цей нутрієнт безпосередньо впливає на те, як швидко старіє наш організм, його можна назвати вітаміном молодості.

Виявилося, що B12 керує прихованими процесами всередині клітин, які відповідають за молодість, енергію та обмін речовин. Поки що більшість дослідів провели на мишах, тому лікарі закликають не бігти в аптеку за ампулами, але результати вже вражають.

Чому без вітаміну B12 тіло слабшає

Нові дані суттєво розширюють можливості цього вітаміну — від збереження ясного розуму до підтримки сили в м’язах. Експерименти показали, що B12 захищає організм від клітинного стресу та підтримує імунітет, уповільнюючи вікові зміни.

Дослідники помітили важливу закономірність, низький рівень цього вітаміну призводить до втрати м’язової маси та слабкості. Якщо ігнорувати цей стан, людина стикається не просто з хронічною втомою. Хронічний дефіцит B12 б’є по нервовій системі й проявляється цілком конкретними симптомами:

Постійне запаморочення;

Поколювання або оніміння в пальцях рук і ніг;

Погіршення пам’яті та неуважність.

Важливий факт для жінок, за даними Єльської школи громадського здоров’я, прихований брак вітаміну B12 під час вагітності суттєво підвищує ризик передчасних пологів.

Де схована наша батарейка

Американські вчені вперше чітко довели: коли в організмі не вистачає B12, м’язи фізично не можуть виробляти достатньо енергії. Це величезна проблема для літніх людей, чий організм і без того відновлюється значно повільніше.

Вся магія відбувається всередині клітин, а саме в мітохондріях — це такі собі мікроскопічні «енергетичні станції». Без вітаміну B12 ці станції починають працювати з перебоями, і м’язи опиняються на голодному пайку. Під час дослідів додавання B12 у раціон старих мишей миттєво повертало їхнім м’язам тонус та силу.

Крім того, цей вітамін допомагає організму правильно розщеплювати жири та легше переносити щоденні стреси. Найпідступніше те, що слабкість та збої в тілі починаються ще до того, як аналізи покажуть критичний дефіцит — організму стає важко працювати, щойно рівень B12 просто наближається до нижньої межі норми.

Чому це стосується кожного четвертого

Брак вітаміну B12 — це тиха глобальна проблема. За статистикою, кожна четверта літня людина у світі має рівень цього вітаміну нижчий за норму.

При цьому проблема криється не лише в поганому харчуванні. Навіть якщо ви щодня їсте продукти, багаті на цей вітамін (м’ясо, рибу, яйця чи молочні продукти), шлунок з віком може просто втратити здатність правильно його засвоювати.

Саме тому вчені прогнозують, що незабаром медицина відійде від загальних стандартів харчування. У майбутньому кожній людині підбиратимуть персональну дієту та дози вітамінів на основі її особистих аналізів. Ну а поки наука рухається вперед, варто пам’ятати: звичайна перевірка рівня B12 та контроль за станом м’язів — це простий і доступний крок до довголіття.

