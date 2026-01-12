Болгарський перець може підтримати імунітет під час "супергрипу" – але тільки якщо обрати правильний

Перець

На тлі поширення нового штаму грипу H3N2, який у США вже називають “супергрипом”, експерти звертають увагу не лише на вакцинацію, а й на роль харчування у підтримці імунітету. Одним із продуктів, який може допомогти організму в сезон вірусів, називають болгарський перець – але важливе значення має його колір.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), активність нового штаму грипу стрімко зростає: у понад 30 штатах зафіксовано “дуже високий” рівень захворюваності. За один тиждень наприкінці грудня кількість госпіталізацій зросла більш ніж на 50%, а позитивний результат показував майже кожен третій тест на грип.

Фахівці наголошують: щеплення залишається найефективнішим способом захисту, однак збалансоване харчування може додатково підтримати імунну систему. Особливо важливу роль відіграє вітамін С – ключовий елемент у боротьбі з вірусними інфекціями.

Хоча традиційно джерелом вітаміну С вважають цитрусові, дослідження показують, що болгарський перець може містити його навіть більше. Причому поживна цінність напряму залежить від кольору овочу.

Усі різновиди солодкого перцю багаті на антиоксиданти, але дієтологи відзначають саме червоний перець. Колір вказує на ступінь зрілості: зелений перець є найменш стиглим, тоді як червоний дозріває найдовше й накопичує більше корисних речовин.

За словами дієтологів, червоний болгарський перець містить найбільшу кількість антиоксидантів та вітамінів А і С. Дослідження, опубліковане в International Journal of Food Science & Nutrition, показало, що вміст вітаміну С у червоному перці може бути до 60% вищим, ніж у зеленому.

Одна чашка нарізаного червоного болгарського перцю містить близько 200 мг вітаміну С – це майже втричі більше, ніж в апельсині, і перевищує добову норму. Крім того, перець містить антиоксиданти капсантин, лютеїн, кверцетин та інші сполуки, які допомагають зменшувати запальні процеси та захищати клітини від окислювального стресу.

Водночас фахівці застерігають: спосіб приготування має значення. Варіння або приготування на сильному вогні може зменшити кількість вітамінів. Найкращими варіантами називають приготування на пару або легке обсмажування. Оскільки частина корисних речовин є жиророзчинною, рекомендується використовувати оливкову олію першого віджиму.

Дієтологи також радять поєднувати перець із білками та цільнозерновими продуктами – наприклад, фарширувати його м’ясом птиці, рибою, кіноа або бурим рисом. Така страва буде не лише поживною, а й корисною для підтримки організму в період сезонних інфекцій.

