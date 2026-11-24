Багато людей відчувають біль в ногах уночі

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Ви прокидаєтеся вночі від болю в литках, судом у стопах або неприємного печіння в ступнях? Нічний біль у ногах у більшості випадків нешкідливий, але регулярно повторюваний біль також може бути спричинений проблемами кровообігу, пошкодженням нервів або іншими станами, що потребують лікування.

Про це пише EgészségKalauz.

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Характер болю, його точна локалізація та обставини, за яких він виникає, можуть багато розповісти про можливі причини. Наприклад, чи прокинулися ви від раптового м’язового спазму, чи посилюється біль у стопі, коли ви лягаєте, чи відчуваєте ви поколювання або печіння. Ці відмінності також можуть бути важливими підказками під час медичного огляду.

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Нічний біль у ногах не є самостійним захворюванням, а симптомом, який може бути спричинений низкою різних станів. Він може викликати різноманітні проблеми, від перевантаження м’язів до пошкодження периферичних нервів та порушення кровопостачання нижніх кінцівок. Тому щоб забезпечити відповідне лікування, спочатку необхідно з’ясувати, що саме викликає скарги та чи супроводжуються вони іншими симптомами.

Чому біль у ногах виникає вночі

Однією з найпоширеніших причин болю в ногах вночі є м’язовий спазм, але біль у стані спокою не завжди має м’язове походження. Симптоми деяких нервових та кровоносних захворювань можуть стати особливо помітними під час відпочинку або лежання.

Вдень, через рух, постійні зміни положення тіла та розподіл уваги, деякі неприємні відчуття менш тривожні. Вночі, коли подразники навколишнього середовища зменшуються, біль може легше порушити сон.

Також можливо, що нога піддається підвищеному тиску в певних ситуаціях або що скарги посилюються у стані спокою через існуючу нервову чи кровообігову проблему.

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Оцінюючи походження болю, важливо знати, чи вражає він одну чи обидві ноги, де саме виникає, як довго триває та чи посилюється він під час руху.

Нічні судоми ніг

Однією з найвідоміших форм нічного болю в ногах є судоми ніг, які зазвичай вражають литкові м'язи, але також можуть виникати в стопі та стегні.

Під час судоми м'яз раптово, мимоволі скорочується і може залишатися напруженим протягом кількох секунд або навіть кількох хвилин. Біль часто настільки сильний, що постраждала людина прокидається і змушена рухати або розтягувати ногу.

Після того, як судома припинилася, м'яз може залишатися чутливим протягом кількох годин.

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У багатьох випадках точну причину нічних судом ніг неможливо визначити. На їх виникнення можуть впливати вік, перевантаження м'язів, тривале сидіння або стояння, а також вживання певних ліків.

У деяких випадках також може відігравати певну роль дисбаланс рідини та електролітів. Але важливо знати, що часті нічні судоми ніг не обов'язково є результатом дефіциту магнію. Ефективність прийому добавок магнію у запобіганні нічним судомам ніг невідомого походження чітко не доведена.

Синдром неспокійних ніг

Синдром неспокійних ніг – це неврологічний стан, який переважно викликає симптоми у стані спокою, особливо ввечері та вночі. Уражені часто відчувають відчуття тягнення, поколювання, стягування або навіть болю в ногах. Це супроводжується сильним бажанням рухати ногами.

Симптоми характеризуються тим, що вони полегшуються хоча б тимчасово рухом, ходьбою або розтяжкою, але можуть знову повернутися під час відпочинку.

Синдром неспокійних ніг може значно погіршити якість сну, оскільки уражена людина має труднощі із засинанням або прокидається кілька разів протягом ночі.

Захворювання може бути пов'язане з порушенням метаболізму заліза в організмі, а в деяких випадках дефіцит заліза також може сприяти появі симптомів. Тому у випадках постійних скарг лікар може також рекомендувати перевірити стан запасів заліза.

Важлива відмінність полягає в тому, що синдром неспокійних ніг не обов'язково включає справжні м'язові судоми. Провідним симптомом є радше неприємне відчуття, яке важко придушити та супроводжується компульсивним бажанням рухатися.

Периферична нейропатія

Якщо біль у стопі відчувається як печіння, колючий біль або відчуття удару електричним струмом, можливо, у вас пошкодження периферичних нервів або нейропатія.

Периферична нейропатія часто починається з пальців ніг та ступні і може поступово поширюватися вниз по нозі. Окрім болю, також можуть виникати оніміння, поколювання, втрата чутливості або підвищена чутливість до дотику. У багатьох пацієнтів симптоми більш виражені вночі. Навіть дотик до ковдри може викликати дискомфорт.

Діабет є поширеною причиною периферичної нейропатії, але дефіцит вітаміну B12, надмірне вживання алкоголю, деякі ліки та інші захворювання також можуть пошкоджувати нерви.

Лікування залежить від причини пошкодження нервів. Наприклад, контроль рівня цукру в крові є важливим при діабеті, але біль у нервах також може вимагати цілеспрямованого лікування.

Захворювання периферичних артерій

Однією з важливих причин нічного болю в ногах, яка потребує обстеження, є звуження артерій нижніх кінцівок, яке називається захворюванням периферичних артерій. Під час перебігу захворювання артерії, що постачають м’язи та тканини ноги кров’ю, багатою на кисень, можуть звужуватися через атеросклероз.

На ранніх стадіях може виникати біль у ногах, зазвичай під час ходьби, та зникає у стані спокою. Однак у більш важких випадках біль може виникати навіть у стані спокою, особливо вночі.

Біль у стані спокою, спричинений поганим кровопостачанням, часто відчувається в стопі або пальцях ніг і може посилюватися в положенні лежачи. Деякі пацієнти вважають, що висяча стопа забезпечує тимчасове полегшення.

Попереджувальні ознаки включають холодність, блідість, зміну кольору стопи та появу ран, які важко загоюються.

Постійний біль у нозі з порушенням кровообігу, який виникає у стані спокою, може свідчити про серйозні проблеми з кровопостачанням і повинен бути обстежений лікарем якомога швидше. Якщо стопа раптово стає дуже болючою, холодною, блідою або онімілою, це може бути невідкладним станом.

Проблеми з поперековим відділом хребта та здавлення нервів

Не кожен біль у нозі виникає безпосередньо в самій нозі. Подразнення або защемлення (здушення) нервів, що виходять із хребта, також може спричиняти біль, який віддає у нижню кінцівку

Наприклад, ішіас часто викликає біль, який починається в попереку або сідницях і поширюється по задній поверхні стегна та вниз по нозі.

Біль може бути гострим, колючим, пекучим або схожим на удар електричним струмом, і може посилюватися в певних положеннях, наприклад, лежачи.

Біль може супроводжуватися онімінням, поколюванням або м'язовою слабкістю. Проблеми, пов'язані з нервами, часто вражають лише одну ногу, але деякі захворювання хребта можуть викликати симптоми з обох боків.

Лікування залежить від основного захворювання та тяжкості симптомів. Воно може включати фізіотерапію, відповідне знеболення, а в деяких випадках подальше втручання спеціаліста.

Порушення венозного кровообігу та варикозне розширення вен

Порушення венозного кровообігу також можуть спричиняти біль у ногах, особливо якщо симптоми супроводжуються відчуттям важкості в ногах, скутості або набряку щиколоток.

У разі хронічної венозної недостатності крові важче повертатися від ніг до серця. Тому рідина може накопичуватися в тканинах нижніх кінцівок протягом дня.

Симптоми зазвичай посилюються після тривалого стояння або сидіння і можуть бути полегшені, якщо підняти ноги. Однак скутість і дискомфорт, що виникають протягом дня, також можуть порушити ваш вечірній відпочинок.

Важливо розрізняти симптоми, пов'язані з варикозним розширенням вен, від симптомів тромбозу глибоких вен. Якщо одна нога раптово набрякає, стає болючою, теплою або червоною, необхідне термінове медичне обстеження. Тромбоз може призвести до серйозних ускладнень, навіть до тромбоемболії легеневої артерії.

Захворювання суглобів та запальні зміни

На тлі нічного болю в ногах також можуть бути проблеми із суглобами. Як зношування, так і запальні захворювання суглобів коліна, гомілковостопного суглоба або стопи можуть викликати біль під час відпочинку.

Зношування суглобів часто спочатку викликає скарги на напругу, але в більш запущених випадках біль може стати болючим навіть у стані спокою. При запальних захворюваннях суглобів біль може супроводжуватися набряком, відчуттям тепла, скутістю та обмеженою рухливістю.

Напад подагри є особливо типовим прикладом: він часто починається вночі та може викликати раптовий, надзвичайно сильний біль у суглобах. Найчастіше він вражає суглоб основи великого пальця ноги, але також можуть бути уражені гомілковостопний суглоб та коліно.

Якщо суглоб раптово стає дуже болючим, набряклим і теплим, особливо якщо є лихоманка, необхідне термінове обстеження, оскільки причиною також може бути інфекційний артрит.

Як полегшити біль у ногах вночі

Правильне лікування завжди залежить від основної причини. Наприклад, при простих м’язових судомах може допомогти легке розтягування литки, підтягування стопи до тіла та легкий рух м’язом.

Регулярна, помірна фізична активність, припинення тривалого сидіння та вживання достатньої кількості рідини також можуть сприяти здоровому функціонуванню м’язів.

У разі проблем з венозним кровообігом підняття ніг може полегшити дискомфорт. Водночас при синдромі неспокійних ніг може допомогти встановлення регулярних звичок сну та уникнення певних тригерів.

Однак важливо зазначити, що ці методи не застосовні до всіх типів болю в ногах однаково. У разі серйозних проблем з артеріальним кровообігом підняття ніг може навіть посилити біль.

Тому не рекомендується лікувати регулярно повторювані скарги виключно домашніми методами, особливо якщо біль посилюється.

Коли слід звернутися до лікаря

Якщо біль у ногах регулярно будить вас, триває кілька тижнів, поступово посилюється або заважає рухам удень, варто звернутися до сімейного лікаря.

Особливо важливо пройти обстеження, якщо скарги супроводжуються онімінням, м’язовою слабкістю, стійким набряком, зміною кольору шкіри або раною, яка важко загоюється.

На основі симптомів лікар може вирішити провести лабораторні дослідження, судинні тести, неврологічні обстеження або процедури візуалізації.

Негайна невідкладна допомога необхідна, якщо нога раптово стає дуже болючою, холодною або блідою, або якщо односторонній набряк ноги супроводжується задишкою або болем у грудях.

Отже, нічний біль у ногах не обов'язково означає серйозне захворювання, але не слід ігнорувати повторювані, незвичайні симптоми, які посилюються. Розпізнавання точної природи та першопричини болю може відігравати важливу роль не лише у полегшенні симптомів, але й у запобіганні можливим ускладненням.

Нагадаємо, що лікарі пояснили, чому під вечір набрякають ноги та коли це небезпечно. Зранку взуття сидить ідеально, а ввечері раптом починає тиснути. На щиколотках залишаються сліди від шкарпеток, стопи здаються важкими, а ноги — помітно припухлими. Часто так проявляється набрякання тканин через надмірне накопичення рідини, причиною якого можуть бути серйозні проблеми зі здоров’ям.

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