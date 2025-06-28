"Бомба сповільненої дії": як популярна дієта вбиває молодих та здорових

Лікарі застерігають від дотримання дієти «хижака», яка збільшує ризик серцевих нападів навіть у здорових людей

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Соціальні мережі переповнені дописами, що рекламують дієту «хижака» або карнівор-дієту, яка передбачає повну відмову від вуглеводів на користь продуктів тваринного походження (стейк, яйця, масло). Прихильники дієти обіцяють втрату ваги та інші переваги, але подібні плани харчування з високим вмістом червоного м’яса вже давно пов’язують з різними проблемами зі здоров’ям, зокрема хворобами серця та раком.

Про це пише Daily Mail.

Експерти також застерігають, що прихильники карнівор-дієти мають вищий ризик таких станів, як цинга та навіть рак, через нестачу вітаміну C та клітковини.

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Доктор Дмитро Яранов, кардіохірург зі США, підкреслює, що дієта з високим вмістом білка може призводити до серцевих нападів у пацієнтів віком від 35 років, які на вигляд здаються здоровими та спортивними.

Як дієта «хижака» впливає на організм

За словами доктора Яранова, його пацієнти, які дотримуються цієї дієти, «виглядають як статуї» — стрункі, рельєфні, на піку форми.

«Але я бачив, що всередині їхніх судин — і це негарно. Так, тіло зовні виглядає як машина. Але всередині — зовсім інша історія», — зазначив він.

За словами доктора, він бачив, як у 35-річних спортивних людей ставалися серцеві напади без жодних симптомів чи попереджень, що свідчить про «бомбу сповільненої дії». Він наголосив, що спортивний вигляд ще не означає здоровий організм. Низький відсоток жиру в тілі не означає низький ризик інфаркту, а прес з шести кубиків не захищає людину від відриву тромбу та емболії.

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На думку лікаря, багаторічне дотримання таких екстремальних обмежувальних дієт може призвести до «захмарного» рівня холестерину, пошкодження кровоносних судин, хронічного запалення та звуження артерій, що значно підвищує ризик інфаркту та інсульту.

Дослідження та офіційні рекомендації

Зацікавленість карнівор-дієтою стрімко зросла у світі останнім часом, а відео на цю тему в TikTok вже набрали понад мільярд переглядів. Водночас зросла і кількість досліджень, що попереджають про потенційну шкоду дієти «хижака» для здоров’я.

Одне дослідження 2023 року виявило, що люди, які споживають лише дві порції м’яса на тиждень, мають підвищений ризик розвитку діабету 2 типу. Дослідження Оксфордського університету, проведене за участю 1,4 мільйона людей, показало, що кожні додаткові 50 грамів червоного м’яса на день збільшують ризик серцевих захворювань на 18 відсотків.

Червоне м’ясо та продукти тваринного походження, такі як сир і масло, також містять багато насичених жирів, що може призвести до утворення бляшок в артеріях і змусити серце працювати інтенсивніше, що також збільшує ризик серцевих нападів та інсультів.

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Деякі експерти, однак, заперечують певні висновки цих досліджень. вони вказують на те, що багато досліджень не розрізняють вплив обробленого м’яса (ковбаси, котлети) від менш оброблених шматків, як-от стейк. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) визнає м’ясо хорошим джерелом білка, необхідного для підтримки та нарощування м’язів, а також джерелом вітамінів та мінералів, таких як залізо, цинк та вітаміни групи В.

Проте NHS радить обирати нежирні шматки та обмежувати споживання червоного й обробленого м’яса, щоб максимізувати користь для здоров’я та мінімізувати негативні наслідки, такі як високий вміст насичених жирів.

Нагадаємо, дієта 4:3 виявилась ефективнішою за дефіцит калорій. Це новий модний напрямок у схудненні, який передбачає чергування днів із дуже низьким споживанням енергії та днів без обмежень.