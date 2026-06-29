Чому яблука з супермаркетів можуть бути небезпечними: лікар пояснив ризики

У чому небезпека яблук із супермаркетів / © unsplash.com

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Споживання яблук із супермаркету може нести приховані ризики для здоров’я кишківника через особливості їхньої обробки перед продажем. Австралійський гастроентеролог розповів, чому уникає яблук із супермаркетів.

Про це пише Daily Mail.

У чому небезпека яблук із супермаркетів: позиція гастроентеролога

Гастроентеролог із Мельбурна доктор Пол Фрумс розповів, чому він особисто уникає яблук із супермаркетів та що купує натомість. За словами медика, яблука від природи виділяють тонкий шар воску, який захищає їх від висихання та псування. Проте під час промислового перероблення яблука ретельно миють, і тому видаляється природний захист.

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Щоб компенсувати втрату та подовжити термін зберігання, перед відправкою на прилавки яблука часто покривають штучним харчовим воском. Головна небезпека полягає в тому, що цей синтетичний шар може консервувати під собою залишки пестицидів та інсектицидів.

Їх важко вимити звичайною водою. Щоб наочно продемонструвати проблему, лікар показав, як звичайним ножем зчищає щільний шар нальоту з придбаного у магазині яблука.

«Ви досі купуєте яблука з супермаркету? І їсте шкірку? Ось що ви насправді споживаєте! Яблука з супермаркету покриті шаром синтетичного воску, який наноситься під час обробки. У шкірці яблука міститься більшість клітковини та поліфенолів — саме тих поживних речовин, які живлять корисні кишкові бактерії та підтримують функцію кишкового бар’єра».

Для тих, хто не може відмовитися від купівлі яблук у супермаркетах, фахівець радить ретельно очищати плоди від шкірки.

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«Якщо ви хочете їсти яблука, куплені в супермаркеті, це нормально. Просто безпечніше для вашого здоров’я, якщо ви їх почистите», — каже гастроентеролог.

Лікар додав, що за можливості варто купувати органічні яблука, які не обробляють воском та хімікатами, і які можна їсти зі шкіркою. Гастроентеролог наголосив, що організму потрібно більше справжньої їжі — органічних продуктів.

Великі торгівельні мережі поступово реагують на такі занепокоєння покупців. 2017 року австралійські мережі Coles та Woolworths оголосили про поетапну відмову від воскування яблук. Coles став першим великим ритейлером у країні за останні десятиліття, який запровадив таку практику.

Яблука: останні новини

Нагадаємо, що хоча захисний віск на магазинних яблуках є безпечним для здоров’я, багато людей воліють видаляти його, щоб зробити фрукти більш натуральними перед вживанням.

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Позбутися цього шару та залишків бруду можна за допомогою простої кулінарної щітки або чистої губки, обережно протираючи плоди під струменем теплої води.

Якщо ж восковий наліт занадто щільний, ефективно спрацює звичайний столовий оцет. Потрібно нанести кілька його крапель на вологу тканину, акуратно протерти шкірку круговими рухами, а після цього обов’язково ретельно промити яблуко чистою водою.

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