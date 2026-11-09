Чому кровоточать ясна під час чищення зубів: стоматологи попередили про приховану небезпеку

Ясна кровоточать під час чищення зубів

Реклама

Багато людей схильні ставитися до кровоточивості ясен як до щоденної неприємності, але якщо це повторювана скарга, важливо з'ясувати причину. Окрім належного догляду за ротовою порожниною, огляди у стоматолога також можуть допомогти вчасно розпізнати, коли потрібне лікування.

Про це пише EgészségKalauz.

Реклама

Коли ми бачимо кров, то одразу думаємо, що щось не так, і зазвичай сприймаємо цю ознаку серйозно. Однак якщо це відбувається під час чищення зубів, проблему легко вирішити швидким полосканням. Однак кровоточивість ясен не є нешкідливою неприємністю, особливо якщо вона регулярно повторюється.

Реклама

Це явище часто спричинене гінгівітом, спричиненим бактеріальним нальотом, так званою біоплівкою, яка накопичується на зубах та на лінії ясен. Проблема зазвичай виникає без болю, але відсутність болю не означає, що ясна здорові. Ось чому важливо з'ясувати причину симптому. Нелікований гінгівіт може з часом призвести до серйозніших проблем, навіть до захворювань пародонту, що вражають тканини, що підтримують зуби.

Гінгівіт, спричинений зубним нальотом, можна вилікувати за допомогою належного лікування та гігієни порожнини рота. Тому важливо розпізнати проблему на ранній стадії та не вважати її природним наслідком чищення зубів.

Ретельне чищення зубів двічі на день, регулярне очищення між зубами, вибір правильних засобів для догляду за порожниною рота, що підтримують здоров'я ясен, та регулярні стоматологічні огляди – все це відіграє важливу роль у підтримці належної гігієни порожнини рота.

«Під час стоматологічного огляду ми оцінюємо, чи запалення обмежується яснами, чи уражені також тканини, що підтримують зуби, і відповідно визначаємо необхідне лікування», – сказав стоматолог Ласло Парканьї.

Реклама

Нагадаємо, що буде, якщо не лікувати зуби і не відновлювати втрачені. Проблемні зуби умовно можна розділити на дві категорії. Перша — хворі зуби з каріозним ураженням, де лікування є відносно простим. Достатньо встановити пломбу або велику вкладку — і це дозволить відновити анатомічну структуру зуба та повернути його повноцінну жувальну функцію.

Друга група — зуби з більшою глибиною руйнування. Тут, відповідно, і процес лікування стає складнішим. Окрім відновлення структури, потрібні ретельне очищення і пломбування кореневих каналів, щоб забезпечити відсутність інфекції всередині зуба. Тільки після цього можна проводити повноцінну керамічну реставрацію.

Новини партнерів