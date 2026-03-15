Чому одних людей нудить у транспорті, а інші цього майже не відчувають: пояснення вчених

Під час подорожей морем, автомобілем чи літаком деякі люди швидко відчувають нудоту та запаморочення, тоді як інші майже не помічають руху. За словами фахівців, така різниця пояснюється тим, що кожна людина має різний поріг сприйняття руху.

Про це розповіла клінічна доцентка медичної школи Стенфордського університету Крістен К. Стіннерсон, яка досліджує захворювання внутрішнього вуха та порушення рівноваги, передає Popular Science.

Що таке морська хвороба

Морська хвороба — це один із видів укачування, який може виникати під час руху на транспорті: автомобілі, кораблі, літаки, поїзди або навіть атракціони.

Серед основних симптомів:

нудота

холодний піт

головний біль

запаморочення

блідість

іноді блювання

У деяких людей неприємні відчуття можуть виникати навіть під час легкого гойдання або перегляду рухомого відео.

Чому виникає укачування

Головною причиною морської хвороби є так званий сенсорний конфлікт. Мозок отримує інформацію про рух одразу з трьох джерел:

очей

внутрішнього вуха (яке відповідає за баланс)

рецепторів у м’язах і суглобах

Коли ці сигнали не збігаються, мозок не може правильно визначити положення тіла. У результаті виникає реакція нервової системи, що призводить до нудоти.

Існує навіть теорія, що укачування виникло еволюційно як захисна реакція на можливе отруєння, адже подібна плутанина сигналів може виникати й при впливі токсинів.

Хто найбільш схильний до морської хвороб

За оцінками фахівців, приблизно кожна третя людина має високу схильність до укачування.

На це впливають кілька факторів:

генетика (до 70% схильності може передаватися у спадок)

вік

гормональні зміни

навколишні умови (погана вентиляція, різкі запахи)

Особливо чутливими до укачування є діти віком від 7 до 12 років. Також підвищений ризик спостерігається у людей, які страждають на мігрень або тривожність.

Жінки можуть бути більш чутливими до укачування через гормональні коливання, зокрема під час вагітності або передменструального періоду.

Як зменшити симптоми

Існує кілька способів полегшити прояви морської хвороби.

Фахівці радять:

не подорожувати на порожній шлунок, але уникати важкої їжі

відмовитися від алкоголю перед поїздкою

дивитися на нерухомі об’єкти, наприклад на горизонт

обирати місця ближче до центру транспортного засобу, де рух відчувається менше

сидіти обличчям у напрямку руху

Також допомагають свіже повітря, імбир або спеціальні препарати від укачування, які краще приймати заздалегідь.

Деякі дослідження показують, що навіть спокійна музика може зменшити симптоми більш ніж наполовину.

Крім того, мозок можна поступово тренувати до руху, наприклад, поступово збільшуючи час читання або роботи з телефоном у транспорті.

Попри неприємні відчуття, лікарі наголошують: морська хвороба — це поширене й тимчасове явище, яке у більшості випадків можна контролювати.