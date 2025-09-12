ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровʼя
Чи можна щодня мити голову і чи шкодить це волоссю: відповідь лікаря

Експертка розповіла, чи дійсно частота миття впливає на випадання волосся і його стан.

Чи можна кожного дня мити голову

Чи можна кожного дня мити голову / © unsplash.com

Догляд за волоссям є важливою частиною особистої гігієни кожної людини. Проте суперечки, як часто потрібно мити голову і чи можна мити волосся щодна, досі точаться у Мережі.

Чи дійсно часте миття шкодить волоссю і чи може провокувати його випадіння, розповіла лікарка- трихологиня Оксана Варламова в інтерв’ю «РБК-Україна».

Вона пояснила, що волосся складається з двох частин: живої (цибулини) та неживої — полотна волосини. Відповідно й догляд за ними відрізняється. Лікарка радить обирати шампуні за типом шкіри голови.

«Вона жива й може змінюватися. Шкіра — це гормонозалежний орган, і вона теж змінюється. Тому шампунь — це про гігієну шкіри голови», — розповідає експертка.

Як дізнатися, що потрібно мити голову

Варламова пояснює, що наш організм сам має відповідь на ці питання і посилає мозку відповідні сигнали.

«Коли перший раз потягнулась рука почухати голову, це перший тригер. У нас на шкірі є мікробіом, мікрофлора. Коли вона в балансі, це здорова шкіра. Це гідроліпідна мантія, це наш захист, це наш імунітет. Як тільки починає щось колонізуватися, нам завжди будуть рецептори давати в мозок сигнал, і це буде в виді чухання, почервоніння», — пояснила вона.

За її словами, раз на тиждень мити голову — це теж не дуже добре. Можна мити щодня, але це повинен бути правильний шампунь, наголошує експертка.

«Якщо щодня миєте голову, є схильність до жирності, і є в цьому потреба, це повинен бути себорегулювальний шампунь, який буде домивати, заспокоювати сальний секрет», — підсумувала Варламова.

Раніше експерти зі США розповіли, що немає однозначної відповіді на запитання, як часто ви повинні мити голову.

