Чи можна щодня їсти яйця на сніданок

Існує чимало доказів користі та доцільності яєць на сніданок / © Pixabay

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Наповнені білком і корисними жирами, яйця є надзвичайно ефективним і універсальним продуктом харчування. Тож не дивно, що так багато з нас люблять їсти яйця на сніданок — можливо, навіть щодня.

Сніданок є найважливішим прийомом їжі, адже він запускає метаболізм і забезпечує енергією на весь день. Яєчня може бути чудовим варіантом, оскільки яйця багаті на білки та жирні кислоти, які допомагають залишатися активними та концентрованими протягом дня.

Сьогодні експерти загалом погоджуються, що більшість людей можуть їсти яйця щодня, якщо захочуть.

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В одному великому яйці ви отримаєте:

72 калорії

6,2 грама білка

5 грамів жиру, включаючи близько 1,6 грамів насиченого жиру

0 грамів цукру

0 грамів вуглеводів

Яєчний білок містить вітаміни B1, B2, B3, B5, B6 і B12, а також такі мінерали, як кальцій, магній, фосфор і калій. З іншого боку, жовток містить важливі антиоксиданти, такі як зеаксантин і лютеїн, які покращують здоров’я очей, а також холін, які можуть бути корисними для здоров’я мозку та кісток.

Варто зазначити, що снідаючи яйцями, можна позбавитися від зайвих кілограмів. У цьому очевидна перевага яєчні перед традиційними бутербродами з маслом та копченостями, висококалорійними круасанами й іншою здобною випічкою.

Раніше ми писали, чи корисно їсти яйця на ніч. Більше про це читайте у новині.