Досвід лабораторії CSD LAB у діагностиці раку шийки матки: коли точність означає життя

Реклама

Рак шийки матки — один із найпоширеніших онкологічних діагнозів серед жінок у світі. Україна не виняток: щороку фіксують близько 3 000 нових випадків, тобто понад 8 жінок щодня.

Попри агресивність, це один із тих видів раку, які можна вчасно виявити та успішно лікувати. Вирішальну роль відіграє профілактика: регулярні візити до гінеколога, вакцинація та точна лабораторна діагностика. Адже чим раніше виявлено проблему, тим більше шансів на одужання.

Кожен третій онкологічний діагноз в Україні встановлюється у CSD LAB . Тут добре знають, що точність у медицині — це не лише цифри, це завжди про життя. У мережі виконують найширший спектр досліджень для діагностики онкологічних захворювань.

Реклама

Разом із фахівцями CSD LAB ми розкажемо, як подбати про себе і не дати раку шансів.

Чому виникає рак шийки матки?

Практично всі випадки цього захворювання пов’язані з вірусом папіломи людини (ВПЛ), основний шлях передачі якого — незахищений статевий контакт.

«Більшість типів ВПЛ безпечні, але є й онкогенні — ті, що можуть спричинити розвиток раку. Вірус може роками залишатися в прихованій формі. Але під впливом різних факторів — навіть стресу — здатен активізуватися», — пояснює Анастасія Якушина, лікар-гінеколог CSD LAB.

Реклама

Багато людей інфікуються ВПЛ, навіть не здогадуючись про це: зазвичай вірус протікає безсимптомно. Проте в частини він може зберігатися і з часом спричиняти передракові зміни клітин.

Ризик також зростає через такі фактори, як відсутність належних засобів контрацепції, дуже ранній початок інтимного життя чи велика кількість партнерів. Захиститися можна простими кроками: відмовитися від сигарет та алкоголю, вести здоровий спосіб життя та користуватися контрацепцією.

Але найефективнішим способом захисту залишається комбінація вакцинації та регулярних скринінгів.

«Наявність ВПЛ ще не означає рак. Сучасна клінічна й лабораторна медицина мають ефективні інструменти для раннього виявлення змін. Якщо жінки користуватимуться цими можливостями, ризик розвитку раку шийки матки можна суттєво знизити», — додає Анастасія Якушина.

Реклама

Фото: CSD LAB

Які аналізи потрібно здавати?

Якщо ви давно відкладаєте візит до гінеколога — саме час його зробити. Найефективніший шлях профілактики — раннє виявлення змін. Для цього застосовують два основні методи:

ПАП-тест — виявляє патологічні зміни в клітинах шийки матки.

ВПЛ-тест — визначає наявність інфекції, яка може бути причиною розвитку раку шийки матки.

На цьому етапі вирішальне значення має вибір лабораторії. Від точності та швидкості результатів залежить, чи будуть медичні рішення правильними та вчасними.

Понад 20 000 лікарів в Україні рекомендують своїм пацієнтам саме CSD LAB — найбільшу патоморфологічну лабораторію Східної Європи, яка працює поруч, у вашому місті. Довіра медиків ґрунтується на багаторічному досвіді та експертизі фахівців. За кожним результатом тут стоїть спеціаліст експертного рівня.

Реклама

«Наші лабораторії забезпечені найсучаснішим обладнанням провідних світових виробників. Ми проводимо ПАП-тест двома способами — класичним і методом рідинної цитології , який є «золотим стандартом» скринінгу», — розповідає Юрій Сава, завідувач відділу молекулярної діагностики інфекцій CSD LAB.

Саме CSD LAB однією з перших серед приватних лабораторій ще у 2013 році впровадила цю технологію та зробила її доступною для жінок у всіх регіонах. Це стало справжнім проривом у підвищенні якості цитологічної діагностики в Україні.

Ще один напрям, який активно розвиває CSD LAB, — це ПЛР-діагностика ВПЛ . Вона виявляє ДНК вірусу навіть у мінімальних кількостях.

«Ми застосовуємо сучасну систему Cobas, яка визначає одразу 14 найнебезпечніших штамів ВПЛ. Її головні переваги — висока чутливість, повна автоматизація процесу та мінімізація впливу «людського фактора», — поділився Юрій Сава.

Реклама

До того ж, кількасот видів аналізів у CSD LAB можна здати безоплатно за Програмою медичних гарантій — достатньо мати направлення від лікаря.

Як правильно підготуватися до візиту в лабораторію?

За словами гінеколога Анастасії Якушиної, тести слід здавати лише за відсутності кров’янистих виділень: оптимально — з 5-го дня циклу і не пізніше, ніж за 5 днів до наступної менструації.

Є й інші правила:

Реклама

за 2–3 дні відмовитися від вагінальних препаратів,

за 14 днів — від антибіотиків,

напередодні уникати статевих контактів, спринцювання та ванн,

у день дослідження не проводити інтравагінальне УЗД чи кольпоскопію.

Фото: CSD LAB

Як часто потрібно обстежуватися?

За міжнародними стандартами: з 21 року — ПАП-тест раз на 3 роки, після 30 років — поєднання ПАП-тесту й тесту на ВПЛ. Якщо результати нормальні, лікар може призначити повторне обстеження раз на 5 років.

Чи дійсно вакцинація захищає?

Так, вакцинація разом із регулярними обстеженнями може практично повністю запобігти розвитку раку шийки матки.

Реклама

«Найкраще зробити щеплення ще до початку статевого життя. Яскравий приклад має Австралія: там вакцинували всіх дітей до 12 років. Такий крок у поєднанні з регулярними ВПЛ-скринінгами, згідно прогнозів, допоможе подолати рак шийки матки до 2030-их років», — наголошують у CSD LAB.

Сьогодні в Україні близько 20% дівчаток 10-13 років уже завершили курс вакцинації з трьох доз. Також у межах державних програм дівчатка-підлітки можуть отримати щеплення безкоштовно.

Вакцинація рекомендована і дорослим, навіть якщо певні типи ВПЛ вже діагностовано. Носіями вірусу можуть бути й чоловіки, тому щеплення важливе і для них: це знижує ризик не лише передачі ВПЛ жінкам, а й розвитку раку ротової порожнини, горла, статевих органів і ануса.

Зробити щеплення можна у свого лікаря або в сімейного лікаря CSD LAB після підписання декларації. Крім того, у відділеннях лабораторії доступні консультації лікарів-гінекологів, які допоможуть у всьому розібратися та дадуть індивідуальні рекомендації для подальшого піклування про здоров’я.

Реклама

Головне пам’ятати: рак шийки матки можна попередити. Регулярні обстеження, вакцинація та точна діагностика у надійній лабораторії — ваш міцний щит від хвороби.

Обирайте здоров’я!