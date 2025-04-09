Emexes Dent: система яка змінює підхід до управління стоматологією

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Українська стоматологічна галузь не припиняє свого розвитку й інноваційне технологічне рішення - Emexes Dent є гарним прикладом цього. Це комплексна система управління, яка дозволяє максимально автоматизувати всі ключові процеси стоматологічних клінік: від запису пацієнтів до контролю фінансів і списання матеріалів.

Кому буде корисна система Емексес Дент?

Потреба в ефективних інструментах для адміністрування однаково гостро відчувається як у великих клініках, так і в невеликих стоматологічних кабінетах. Емексес Дент - інструмент, який ефективно закриватиме це питання не залежачи від кількості лікарів і потоку пацієнтів. Завдяки цій платформі лікарі можуть зосередитися на лікуванні, а адміністрація – на оптимізації роботи клініки.

CRM Emexes Dent допоможе зробити робочий процес максимально ефективним:

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приватним стоматологам;

малим та середнім клінікам;

великим стоматологічним центрам;

мережевим клінікам.

А той факт, що розробники пропонують можливість річного “тест-драйву” системи робить її привабливим рішенням для тих, хто прагне підібрати CRM для своєї клініки без надмірних витрат.

Основні модулі та можливості системи

Emexes Dent допоможе оптимізувати основні робочі процеси стоматологічних клінік. За допомогою календаря ви зможете ефективно планувати прийоми пацієнтів і контролювати робочі графіки лікарів, а інтерактивна зубна формула фіксує стан зубів та історію лікування.

Всі медичні записи додаються в електронні картки пацієнтів, забезпечуючи швидкий доступ до даних.Касовий модуль спрощує фінансовий облік і контроль за платежами, а автоматичне формування звітів дозволяє аналізувати роботу клініки та лікарів.

Облік розхідних матеріалів виконується за допомогою складського модуля, який автоматично оновлює запаси. В системі також доступна функція автоматичних нагадувань пацієнтам про прийоми, що знижує ризик пропуску візитів. Використання CRM Emexes Dent підвищить ефективність роботи клінік та покращує взаємодію з пацієнтами.

Чому варто обрати Емексес Дент?

CRM Емексес Дент - інструмент створений для максимальної зручності лікарів і адміністраторів. В ній поєднані всі потрібні для ефективного управління клінікою інструменти, які допоможуть зменшити адміністративне навантаження та підвищити якість обслуговування пацієнтів.

Сучасний дизайн та простий інтерфейс, допомагає користувачам швидко адаптуються до платформи та одразу почати її використовувати.

Більше дізнатися про можливості системи ви зможете на офіційному сайті Emexes Dent.