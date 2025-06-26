Як часто можна проходити комп’ютерну томографію без шкоди здоров’ю

Як часто можна робити КТ

Комп’ютерна томографія (КТ) — це сучасний діагностичний метод, який дозволяє лікарям отримати детальні пошарові зображення внутрішніх органів. КТ працює за допомогою рентгенівських променів, тобто пов’язана з іонізувальним випромінюванням. Вона дозволяє отримати детальні зображення кісткових структур, грудної клітки, черевної порожнини, легень, голови тощо. КТ ефективно виявляє кровотечі, травми, пневмонії, пухлини, кальцифікати. Саме цей метод вважають найшвидшим у невідкладних ситуаціях — обстеження зазвичай триває 5–15 хвилин. Однак оскільки під час процедури застосовується рентгенівське випромінювання, у багатьох пацієнтів виникає закономірне питання — наскільки часто можна проходити КТ без ризику для здоров’я?

Як часто можна робити КТ: допустимі дози опромінення

Людина щодня піддається впливу різних джерел природної радіації, і існують загальноприйняті безпечні норми опромінення. Як стверджують екпсерти, під час однієї процедури КТ пацієнт зазвичай отримує дозу від 3 до 10 мЗв (мілізівертів). Інтенсивність цієї дози залежить від типу апарату, області дослідження та обраного режиму роботи. Природна фонова доза опромінення, яку людина отримує протягом року з довкілля, становить близько 15 мЗв.

З урахуванням цих показників проведення КТ один раз на рік вважається безпечним. Бажано не виконувати більше трьох таких обстежень на рік цим методом. Також рекомендується робити перерву між дослідженнями щонайменше 3–6 місяців.

Вагітним жінкам КТ категорично не рекомендується, оскільки рентгенівське опромінення може негативно вплинути на розвиток плода. Однак у випадках, коли йдеться про загрозу життю і альтернативних методів діагностики немає, проведення томографії може бути допустимим, особливо якщо досліджувана область розташована далеко від живота.

Існує максимально допустимий річний показник впливу рентгенівського випромінювання на людину — 150 мЗв. Перевищення цього значення може провокувати зростання злоякісних клітин та появу інших патологій.

Саме тому лікарі повинні ретельно враховувати всі променеві навантаження, які пацієнт отримував протягом останнього року. Сюди входить не лише КТ, а й рентген легень, флюорографія та інші діагностичні процедури, які використовують іонізувальне випромінювання. У разі, коли допустимий поріг уже перевищено, лікарі можуть рекомендувати замінити КТ на магнітно-резонансну томографію (МРТ), яка не використовує рентгенівські промені.

Позитронно-емісійна томографія з комп’ютерною томографією (ПЕТ/КТ) — це сучасний гібридний метод, який дозволяє не лише побачити розмір і локалізацію пухлини, а й оцінити функціонування клітин, що особливо важливо в онкології. Як і для звичайної комп’ютерної томографії, ПЕТ/КТ безпечно проводити двічі-тричі на рік, а без особливих показань — один раз.

Чи можна проводити КТ дітям

Щодо дітей КТ також може застосовуватися. Проте діти більш чутливі до радіації, ніж дорослі, тому лікарі повинні мати чіткі медичні показання для призначення КТ у дитячому віці. Спеціалісти вважають, що безпечною частотою для дітей вважається один раз на рік.

Коли КТ потрібно обов’язково робити

Рішення про те, як часто проводити КТ (чи це КТ легень, головного мозку або хребта), завжди ухвалює лікар-рентгенолог індивідуально в кожному конкретному випадку, враховуючи клінічну картину, анамнез пацієнта та потенційний ризик/користь.

Однак існують екстрені медичні показання, коли швидкість і точність діагностики за допомогою КТ можуть врятувати життя або зберегти здоров’я людини. У таких ситуаціях, коли потрібно встановити точну локалізацію ушкоджень, а інших методів діагностики немає або вони є менш інформативними, питання однозначно вирішується на користь проведення КТ. Обстеження займає всього 5–10 хвилин, але водночас надає лікарям вичерпні відомості про стан організму, що є критично важливим для ухвалення негайних медичних рішень.

Така ситуація може виникнути за черепно-мозкових травм, інсультів, а також після серйозних травматичних ушкоджень, отриманих внаслідок нещасних випадків. У цих обставинах швидка й точна діагностика є пріоритетом.

Завжди обговорюйте своє занепокоєння щодо рентгенівського опромінення зі своїм лікарем. Він допоможе обрати найбезпечніший і найінформативніший метод діагностики, виходячи з вашої індивідуальної ситуації.