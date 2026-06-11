Як довго кліщ може бути у шкірі, перш ніж заразити: "правило 24 годин" працює не завжди

Кліщ / © Pixabay

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Поширена думка, що кліщ стає небезпечним лише після доби перебування на шкірі, не завжди відповідає дійсності. Для деяких інфекцій час справді має значення, але окремі збудники можуть потрапити в організм значно швидше.

Про це йдеться в матеріалі Egeszseg Kalauz.

Під час укусу кліщ впорскує в рану слину і водночас висмоктує кров. У слині є речовини, які знеболюють укус і не дають крові згортатися, тому люди часто не помічають кліща одразу.

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Для хвороби Лайма швидкість видалення кліща справді важлива. У перші 24 години ризик зараження зазвичай нижчий, але він зростає, якщо кліщ залишається на шкірі довше. Через 48 годин і більше ймовірність передачі інфекції стає значно вищою.

Водночас це не означає, що зараження в перший день неможливе. У рідкісних випадках інфекція може передатися раніше.

Окремі вірусні інфекції, зокрема кліщовий енцефаліт, можуть передаватися набагато швидше, бо збудник уже міститься у слинних залозах кліща. За даними досліджень, у деяких випадках зараження може статися приблизно за 15 хвилин після укусу.

Кліщі можуть переносити не лише хворобу Лайма. Деякі бактеріальні інфекції здатні передаватися за кілька годин, тоді як іншим потрібно більше часу.

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Також небезпеку становлять кліщі, які вже живилися кров’ю іншої тварини. У такому разі патогени можуть бути ближче до слинних залоз, а отже інфекція може передатися швидше.

Найважливіше — видалити кліща якомога раніше. Для цього варто використовувати пінцет із тонкими кінчиками або спеціальний інструмент, захопивши кліща ближче до шкіри та обережно витягнувши його.

Після прогулянок на природі слід оглядати тіло, особливо складки шкіри, ділянку за вухами, шкіру голови та пахову зону. Душ може допомогти змити кліщів, які ще не встигли прикріпитися.

Після укусу потрібно стежити за самопочуттям. Якщо з’явилися почервоніння, яке розширюється, температура, головний біль, слабкість, біль у м’язах або суглобах, варто звернутися до лікаря.

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Швидке видалення кліща знижує ризик зараження, але не гарантує повної безпеки. Тому до будь-якого укусу кліща варто ставитися уважно.

Нагадаємо, в Україні триває сезон активності кліщів. Лікар розповів, як правильно видалити кліща та зменшити ризик зараження хворобою Лайма після укусу.

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