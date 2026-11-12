Як підтягнути живіт: 4 ефективні вправи стоячи, які зменшать жир швидше за ходьбу

Вправи стоячи, щоб підтягнути живіт / © Pixabay

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Ходьба – це чудовий спосіб спалювати калорії, зміцнювати м’язи та кістки, а також покращувати серцево-судинну систему. Хоча неможливо зменшити жир в одній конкретній ділянці тіла, регулярні кроки можуть допомогти зменшити загальний жир у тілі. Однак є ще один спосіб досягти ваших фітнес-цілей.

Про це пише Eat This, Not That.

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Нонна Глейзер, тренерка з пілатесу та експерт з фітнесу зі знаменитостями, рекомендує чотири вправи стоячи, які ви можете робити, щоб підтягнути та тонізувати живіт швидше, ніж ходьба після 65 років.

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«Перше, що я кажу людям – забути про ідею, що вам потрібно лягти на підлогу та зробити сотні скручень, щоб зміцнити живіт. Деякі з моїх улюблених вправ для кору виконуються стоячи, особливо для моїх старших клієнтів. Що мені подобається у вправах стоячи, так це те, що ви тренуєте свої м’язи в тому положенні, яке ви фактично використовуєте протягом дня. Ви вчите своє тіло стабілізуватися, переносити вагу та зберігати рівновагу. Ходьба чудова для серцево-судинного здоров’я, але вона не навантажує ці м’язи так само », – пояснила вона.

Підйоми колін стоячи

Станьте прямо, поставте ноги на ширині стегон.

Тримайтеся за спинку міцного стільця або стільниці для підтримки.

Підніміть ліве коліно до рівня стегна, на мить затримавшись у верхній точці та напруживши м'язи кору.

Опустіться.

Повторіть з правим коліном, затримавши його у верхній точці на мить, перш ніж опуститися.

Підтримуйте стійку поставу та рівномірне дихання протягом вправи.

Виконайте 10 повторень на кожну сторону.

Скручування з перехресними рухами стоячи

«Не поспішайте! Я хочу, щоб ви відчули, як працюють м’язи талії. Ця вправа спрямована на косі м’язи живота, покращує координацію та допомагає зміцнити м’язи, що підтримують хребет», – наголошує Глейзер.

Встаньте прямо, руки за головою.

Підтягніть правий лікоть до лівого коліна.

Поверніться в центр.

Підтягніть лівий лікоть до правого коліна.

Продовжуйте чергувати вправи, задіюючи косі м’язи живота.

Виконайте 10 повторень на кожну сторону.

Підйоми ніг у сторони стоячи

«Люди не обов’язково думають про це як про вправу для пресу, але ваш кор має працювати, щоб підтримувати стабільність. Ви також зміцнюєте стегна, які так важливі для рівноваги та запобігання падінням», – каже Глейзер.

Станьте прямо, ноги на ширині стегон, а руки – на стегнах, або тримайтеся за спинку міцного стільця для підтримки.

Активуйте м’язи кору та перенесіть вагу на ліву ногу.

Тримайте праву ногу прямою, а пальці ніг спрямовані вперед, коли піднімаєте її вбік якомога вище.

Затримайтеся у верхній точці на мить, перш ніж опускатися.

Виконайте 10–12 повторень на кожну сторону.

Кроки на місці з потягуванням угору

«Це змушує ваші м’язи кору, рук і ніг працювати разом, покращуючи координацію. Якщо вам незручно тягнутися над головою, тримайте руки нижче», – зауважила Глейзер.

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Почніть стояти прямо, ноги на ширині стегон.

Підніміть ліве коліно до рівня стегна, одночасно витягуючи праву руку над головою.

Опустіться.

Потім підніміть праве коліно до рівня стегна, одночасно піднімаючи ліву руку над головою.

Опустіться.

Зберігайте стійку, продовжуючи піднімати кожне коліно до грудей, одночасно тягнучи протилежну руку високо до стелі.

Нагадаємо, що експерти пояснили, що краще для схуднення — ходьба чи біг. Ходьба та біг можуть бути ефективними способами підтримки схуднення, але жоден з них не є кращим для всіх. Ходьба пропонує доступний спосіб збільшити щоденну рухливість, тоді як біг може допомогти витрачати більше енергії за менший час. Загалом ваш вибір повинен відображати ваш поточний рівень фізичної підготовки, графік та вподобання. Ви завжди можете поєднувати ці два методи.

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