Як позбутися печії: 7 простих і дієвих порад від лікарів, про які ви могли не знати

Печія нерідко виникає через рефлюкс / © Credits

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Вечірня печія часто спричинена рефлюксом, симптоми якого можуть бути особливо неприємними в положенні лежачи. Важливо не лише те, що ви їсте на вечерю, але й коли ви з'їдаєте останній шматочок, у якій позі ви спите та що ви п'єте перед сном. Розкрили 7 способів, які можуть допомогти полегшити печію, яких продуктів слід уникати та коли звертатися до лікаря.

Про це пише EgészségKalauz.

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Рефлюкс – одна з найпоширеніших скарг на травлення, яка виникає, коли вміст шлунка потрапляє назад у стравохід. Періодична печія не обов'язково означає, що у вас є захворювання. Але якщо симптоми регулярно повертаються або навіть заважають сну, варто придивитися до цього питання уважніше. Тривалий рефлюкс не тільки неприємний, але й може пошкодити слизову оболонку стравоходу.

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Чому рефлюкс посилюється вночі

Симптоми рефлюксу часто посилюються після лежання, оскільки сила тяжіння вже не так ефективно утримує вміст шлунка на місці, коли ви лежите. Нижній стравохідний сфінктер, розташований на стику шлунка та стравоходу, відповідає за запобігання зворотному потоку вмісту шлунка. Якщо цей м'яз не стискається належним чином або тимчасово розслабляється, кислий вміст шлунка може легко потрапити в стравохід.

Протягом дня стояння або сидіння, а також часте ковтання допомагають видалити кислоту зі стравоходу. Однак під час сну ми ковтаємо рідше, і вироблення слини зменшується. Це дозволяє рефлюксованій кислоті залишатися в контакті зі слизовою оболонкою стравоходу протягом тривалого періоду часу, що може посилити подразнення.

Нічний рефлюкс не обов'язково супроводжується типовою печією. Деякі люди відчувають першіння в горлі, хрипоту, відрижку кислотою або повторюваний кашель. Однак ці скарги можуть мати багато інших причин, тому самі по собі вони не доводять наявність рефлюксу.

1. Вечеряйте щонайменше за 3 години до сну

Один з найефективніших і найпростіших способів полегшити вечірній рефлюкс – це правильно розпланувати час прийому їжі. Якщо ви вечеряєте безпосередньо перед сном, ваш шлунок може все ще містити значну кількість їжі, коли він перебуває в горизонтальному положенні. Це може збільшити ймовірність рефлюксу, особливо якщо їжа була великою або жирною.

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Тому варто завершити останній великий прийом їжі щонайменше за три години до сну. Наприклад, якщо ви зазвичай лягаєте спати о десятій годині вечора, бажано повечеряти до сьомої години.

Неважливо, скільки ви їсте за один раз. Великі порції можуть збільшити напругу в шлунку, що може сприяти розвитку рефлюксу. Кращим вибором може бути менша, більш засвоювана вечеря, наприклад, тушковані овочі з нежирним м’ясом, звичайний рис або інший гарнір, який ви добре переносите.

Однак важливо не лягати спати регулярно голодним. Мета полягає не в голодуванні, а в тому, щоб між вечерею та сном було достатньо часу.

2. Неважливо, в якій позі ви спите

Положення під час сну може суттєво впливати на симптоми рефлюксу вночі. Згідно з дослідженнями, лежання на лівому боці може зменшити кислотний рефлюкс у багатьох людей, тоді як лежання на правому боці може в деяких випадках його посилити.

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Цьому є анатомічне пояснення. Через розташування шлунка вмісту шлунка важче повернутися до стравоходу, коли ви лежите на лівому боці. Це не означає, що всі пацієнти з рефлюксом можуть спати лише на лівому боці, але варто спробувати цю позу, якщо у них є повторювані нічні скарги.

Лежачи на спині, це може бути особливо проблематично, якщо верхня частина тіла перебуває в повністю горизонтальному положенні. У цьому випадку шлункова кислота може легше відтікати назад, особливо після пізньої, ситної вечері.

Якщо лежання на лівому боці незручне або не може бути розв’язане через скарги на опорно-руховий апарат, можна використовувати інші методи для зменшення нічного рефлюксу.

3. Підніміть узголів'я ліжка, а не лише подушку

Багато людей намагаються підняти голову за допомогою кількох подушок, коли виникає печія. Однак це не обов'язково є гарним рішенням, оскільки подушки в основному піднімають голову та шию, тоді як тулуб все ще може бути в несприятливому положенні.

Можливо, ефективніше буде підняти узголів'я ліжка приблизно на 15–20 сантиметрів або використовувати клиноподібну подушку, яка трохи піднімає всю верхню частину тіла.

Суть методу полягає у використанні сили тяжіння для зменшення рефлюксу вмісту шлунка. Це може бути особливо корисним для тих, хто регулярно прокидається вночі з печією, кислотним рефлюксом або подразненням горла.

Важливо, щоб підняте положення залишалося комфортним і не викликало болю в шиї або попереку. Тому належна підтримка верхньої частини тіла щонайменше така ж важлива, як і сам підйом.

4. Ці продукти та напої можуть посилити печію

Деякі продукти частіше викликають симптоми рефлюксу, але чутливість може значно відрізнятися від людини до людини. Те, що викликає сильну печію в однієї людини, може бути нормальним для іншої.

Найчастіше згадуються такі тригери:

Жирна, смажена їжа, яка може уповільнити спорожнення шлунка.

Шоколад і м'ята перцева, які можуть посилити рефлюкс у деяких людей.

Кава, алкоголь і газовані напої.

Їжа з помідорами, цитрусовими та дуже гострою їжею, яка в деяких випадках може погіршити симптоми.

Однак не обов'язково автоматично виключати всі перелічені продукти зі свого раціону. Набагато корисніше буде спостерігати, які саме продукти викликають печію.

Для цього варто вести щоденник харчування протягом кількох тижнів. Записуйте, що ви їли, коли вечеряли та чи були у вас симптоми вночі. Це допоможе вам визначити ваші індивідуальні тригери та уникнути непотрібних дієтичних обмежень.

5. Тісний одяг та надмірна вага також можуть погіршити рефлюкс

Мало хто замислюється про це, але одяг, який стискає живіт, також може посилити печію. Тісні штани, ремені та коригуюча білизна можуть підвищити внутрішньочеревний тиск, що може сприяти рефлюксу шлункового вмісту.

Це може бути особливо незручно після рясного прийому їжі. Тому варто носити зручний, не обтягуючий одяг після вечері.

Вага тіла також є важливим фактором. У випадку надмірної ваги та ожиріння підвищений тиск у черевній порожнині може сприяти розвитку або погіршенню рефлюксу. Згідно з дослідженнями, втрата ваги може зменшити симптоми рефлюксу у людей із надмірною вагою.

Це не обов'язково вимагає кардинальної дієти. Поступова, стійка втрата ваги, регулярні фізичні вправи та зміни харчових звичок можуть мати позитивний ефект у довгостроковій перспективі.

Регулярна фізична активність також важлива для загального здоров'я, але варто уникати інтенсивних навантажень, особливо вправ, що включають нахили вперед або скручування пресу, одразу після рясного прийому їжі.

6. Чи можуть допомогти вода, молоко або харчова сода

Багато людей спочатку пробують домашні засоби від печії. Однак не всі вони виявилися ефективними, а деякі можуть навіть погіршити симптоми.

Трохи води може тимчасово допомогти вивести кислоту, яка накопичилася в стравоході, але це не усуває основну причину рефлюксу. Крім того, вживання великої кількості рідини за один раз може викликати відчуття переповнення шлунка, що може погіршити симптоми у деяких людей.

Вживання молока також є поширеним домашнім засобом. Хоча воно може тимчасово полегшити відчуття печії, незбиране молоко може погіршити рефлюкс у деяких людей. Тому воно не вважається надійним методом лікування.

Харчова сода справді може нейтралізувати шлункову кислоту, але регулярне вживання не рекомендується. Високий вміст натрію може бути особливо проблематичним для людей з високим кров'яним тиском, захворюваннями серця або нирок, а надмірне споживання також може порушити кислотно-лужний баланс організму.

Яблучний оцет також часто рекомендують від рефлюксу, але немає достатніх наукових доказів його ефективності в лікуванні печії. Через свою кислотну природу він може фактично посилити симптоми у деяких людей.

7. Коли можуть допомогти безрецептурні ліки

Якщо печія не зникає, незважаючи на зміни способу життя, деякі ліки можуть тимчасово полегшити симптоми. Однак важливо зазначити, що не всі ліки діють однаково.

Антациди нейтралізують кислоту, яка вже присутня в шлунку, тому вони можуть забезпечити відносно швидке полегшення. Однак їхня дія зазвичай короткочасна і може бути непридатною для лікування стійкого рефлюксу.

Препарати, що містять альгінат, діють по-іншому: вони можуть утворювати захисний шар на поверхні вмісту шлунка, що може зменшити кислотний рефлюкс. Вони особливо корисні при скаргах, що виникають після їжі або перед сном.

Інгібітори протонної помпи, такі як омепразол або пантопразол, зменшують вироблення шлункової кислоти. Вони не призначені для негайного полегшення, але ефективні при регулярному застосуванні. Якщо рефлюкс виникає часто, ваш лікар також може рекомендувати таке лікування.

Важливо не намагатися лікувати регулярну печію назавжди лише безрецептурними препаратами. Якщо вам часто потрібні ліки, варто з'ясувати причину ваших скарг.

Чому рефлюкс може викликати кашель та першіння в горлі

Рефлюкс не завжди викликає класичне відчуття печіння за грудьми. У деяких людей симптоми переважно зосереджені в горлі або дихальних шляхах.

Закинутий шлунковий вміст може подразнювати стравохід, а в деяких випадках – глотку та гортань. Це може сприяти хрипоті, першінню в горлі, хрипу або повторюваному кашлю.

Кашель вночі може бути особливо неприємним, оскільки він може порушити сон і викликати втому та труднощі з концентрацією уваги наступного дня.

Однак важливо зазначити, що постійний кашель може мати багато інших причин, таких як алергія, астма, інфекції або побічні ефекти певних ліків. Тому не весь нічний кашель слід автоматично пояснювати рефлюксом.

Якщо кашель триває тижнями або супроводжується задишкою чи болем у грудях, необхідне медичне обстеження.

Що може статися, якщо рефлюкс довго не лікувати

Періодична печія зазвичай не призводить до постійної шкоди. Однак регулярний, постійний рефлюкс може спричинити запалення слизової оболонки стравоходу.

Це називається рефлюкс-езофагітом. У більш важких випадках слизова оболонка може еродувати, що викликає біль або кровотечу під час ковтання.

Тривале запалення також може призвести до рубцювання та звуження стравоходу, що може ускладнити ковтання.

У деяких пацієнтів може розвинутися стравохід Барретта. Це гістологічна зміна, яка збільшує ризик розвитку певного типу пухлини стравоходу. Однак важливо, що у більшості пацієнтів з рефлюксом стравохід Барретта не розвивається, а у значної частини хворих пухлини не розвиваються.

Регулярне обстеження скарг є важливим, оскільки за допомогою відповідного лікування можна полегшити симптоми та зменшити ризик розвитку певних ускладнень.

Коли слід звернутися до лікаря з приводу печії

Якщо печія виникає двічі на тиждень або частіше, регулярно будить вас вночі або не покращується, незважаючи на безрецептурні ліки, варто звернутися до лікаря.

Особливо важливо пройти обстеження, якщо у вас виникають труднощі з ковтанням, болісне ковтання, повторне блювання, незрозуміла втрата ваги або симптоми, що свідчать про кровотечу. Чорний, дьогтеподібний стілець або кривава блювота потребують термінової медичної допомоги.

Біль у грудях не слід автоматично вважати печією. Симптоми рефлюксу та деяких захворювань серця можуть бути схожими. Якщо біль у грудях сильний, стискаючий, супроводжується задишкою, пітливістю, нудотою або іррадіює в руку, спину чи щелепу, негайно зателефонуйте у швидку допомогу.

Що вам слід змінити сьогодні

Вам не обов'язково змінювати все одразу, щоб полегшити нічний рефлюкс. Варто спочатку зосередитися на факторах, які найчастіше посилюють вашу нічну печію.

Намагайтеся вечеряти принаймні за три години до сну та уникайте великих прийомів їжі. Зверніть увагу на те, які продукти провокують ваші симптоми, і обмежте споживання цих продуктів вечірнім часом. Якщо ви часто прокидаєтеся з печією вночі, спробуйте спати на лівому боці або підняти узголів'я ліжка.

Відмова від куріння, втрата ваги та регулярні фізичні вправи також можуть допомогти зменшити симптоми. Однак покращення не обов'язково настає негайно, тому варто послідовно вносити зміни протягом кількох тижнів і спостерігати за реакціями свого організму.

Рефлюкс часто можна добре лікувати, але якщо симптоми не зникають, не варто пробувати лише домашні засоби. Правильна діагностика та персоналізоване лікування можуть не тільки полегшити нічну печію, але й відіграти важливу роль у підтримці здоров'я стравоходу.

Нагадаємо, що медики пояснили, як відрізнити печію від небезпечного серцевого симптому. Тиск, стискання або важкість у грудях після рясного обіду чи вечері часто списують на переїдання, печію або рефлюкс. Однак іноді такий дискомфорт може свідчити про стенокардію — стан, за якого серцевий м’яз тимчасово не отримує достатньо кисню.

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