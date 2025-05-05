Як щоденне пиття кави може уповільнити старіння: вчені оприлюднили нове дослідження

Щоденне пиття кави може уповільнити старіння / © unsplash.com

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Регулярне вживання кави може знизити ризик вікової слабкості, стверджують вчені з Амстердама. Дослідження, опубліковане в European Journal of Nutrition, показало, що споживання 4–6 і більше чашок кави (по 125 мл кожна) на день пов’язане з нижчим ризиком розвитку так званої старечої кволості.

Про це розповідає SciTechDaily.

Фахівці аналізували дані понад тисячі людей віком від 55 років у межах лонгітюдного дослідження LASA. Вони оцінювали вплив кави на п’ять ключових показників: втрата ваги, виснаження, слабкість, повільна хода та низька фізична активність. Виявилося, що ті, хто регулярно пив каву, рідше мали три або більше з цих симптомів.

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Науковці вважають, що користь напою може пояснюватися антиоксидантами, які знижують запалення і допомагають підтримувати м’язову масу, а також позитивним впливом кави на чутливість до інсуліну та обмін глюкози.

Доцентка Амстердамського університету та авторка дослідження Маргрет Олтхоф наголосила:

“Наші результати підкреслюють можливий зв’язок між щоденним вживанням кави та зниженням ризику слабкості в похилому віці. Це може стати ще одним аргументом на користь кави як частини здорового старіння”.

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) також підтверджує: до 400 мг кофеїну (3–5 чашок кави) на день — це безпечна доза для здорових дорослих людей.