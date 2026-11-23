Багато жінок стикаються з випадінням волосся / © Credits

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Багато хто після 40 років може помітити, що волосся вже не таке густе, як раніше. Проділ може стати ширшим, коса може здаватися тоншою, а пасма волосся — більш вразливими. Але у багатьох випадках правильне лікування випадіння може уповільнити процес, а в деяких випадках ріст волосся може покращитися.

Про це пише EgészségKalauz.

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Існує кілька факторів, які сприяють випадінню волосся після сорока років. Гормональні зміни, спадкова схильність, дисфункція щитовидної залози, дефіцит заліза або навіть хронічний стрес можуть впливати на стан волосся. Однак найважливіше — усвідомити, що не все випадіння волосся однакове, тому для ефективного лікування спочатку необхідно з'ясувати причини.

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Волосся проходить природний цикл росту, який включає фази росту, перехідну фазу та фазу спокою. На здоровій шкірі голови більшість волосся перебуває у фазі росту, тоді як нормально втрачати 50-100 волосин на день. Однак з віком швидкість росту волосся, товщина та функція волосяних фолікулів можуть змінюватися. Це може бути помітно приблизно в роки, що передують менопаузі, але стоншення волосся може початися набагато раніше.

Чому волосся рідшає після 40 років

Однією з найпоширеніших причин випадіння волосся після 40 років є випадіння волосся за жіночим типом, також відоме як жіноча андрогенетична алопеція. Це частково спадкове захворювання, при якому волосяні фолікули поступово зменшуються та утворюють тонші, коротші пасма волосся.

Цей процес називається мініатюризацією волосяних фолікулів. В результаті загальна кількість волосся може поступово зменшуватися, навіть якщо людина не відчуває сильного випадіння.

У жінок випадіння волосся зазвичай не починається зі значного відступання лінії росту волосся над чолом, а стає помітним на маківці та вздовж проділу. Проділ може поступово розширюватися, а шкіра голови може ставати все більш помітною між волоссям.

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Окрім генетичної схильності, вікові гормональні зміни також можуть відігравати певну роль у цьому процесі. Однак важливо зазначити, що випадіння волосся за жіночим типом не обов'язково пов'язане з аномально високим рівнем андрогенів. У багатьох уражених осіб рівень гормонів знаходиться в межах норми.

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Менопауза також може впливати

Перименопауза, перехідний період перед менопаузою, часто починається у віці 40 років. У цей період рівень естрогену та прогестерону починає коливатися, а потім постійно знижується.

Естроген впливає на цикл росту волосся, тому зміни його рівня можуть вплинути на ріст волосся та загальний об'єм волосся. Деякі жінки можуть відчувати посилене випадіння волосся під час менопаузи, особливо якщо у них є генетична схильність. Гормональні зміни можуть зробити волосся тоншим, менш об'ємним.

Однак не всяке випадіння волосся під час менопаузи можна безпосередньо пояснити зниженням рівня естрогену. Інші стани, такі як захворювання щитовидної залози, дефіцит заліза або вплив різних ліків, також можуть відігравати певну роль у цьому віці.

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З цієї причини не варто автоматично пов'язувати випадіння волосся з менопаузою, особливо якщо випадіння волосся починається раптово або дуже сильне.

Не завжди гормональна проблема

Поширеною, але часто нерозпізнаною причиною випадіння волосся є телогенове випадіння, при якому більше волосся, ніж зазвичай, одразу переходить у фазу спокою, а потім випадає.

Цей стан часто виникає після певного фізичного або психологічного стресу. Його може спровокувати, наприклад, серйозне захворювання, інфекція з високою температурою, хірургічне втручання, значна втрата ваги, тривалий стрес або прийом певних ліків.

Випадіння волосся часто починається не одразу після провокуючої події, а через два-три місяці. З цієї причини людина часто навіть не пов'язує випадіння волосся з попередньою хворобою чи стресом.

Телогенове випадіння волосся зазвичай викликає дифузне випадіння волосся, яке вражає всю шкіру голови. Гарна новина полягає в тому, що якщо усунути провокуючий фактор, ріст волосся у багатьох випадках може поступово відновитися. Однак регенерація може тривати місяцями, а для відновлення попередньої густоти волосся може знадобитися ще більше часу.

Дефіцит заліза та захворювання щитовидної залози

Особливо важливо враховувати стани здоров'я, які можуть впливати на ріст волосся після 40 років. Дефіцит заліза є одним із таких факторів. Залізо необхідне для багатьох функцій в організмі, і його дефіцит у деяких випадках може бути пов'язаний зі збільшенням випадіння волосся. Ризик дефіциту заліза може бути особливо високим у жінок, які мають сильні менструальні кровотечі, низьке споживання заліза або певну форму мальабсорбції.

Гіпотиреоз та гіпертиреоз також можуть спричиняти випадіння волосся. При гіпотиреозі волосся часто стає сухим, ламким, і може спостерігатися дифузне стоншення.

Оцінюючи випадіння волосся, ваш лікар може призначити лабораторні аналізи на основі ваших симптомів та історії хвороби. Вони можуть включати загальний аналіз крові, рівень феритину, ТТГ або, в деяких випадках, рівень інших поживних речовин.

Однак лабораторні аналізи не завжди потрібно проводити автоматично та широко. Цілеспрямована оцінка є більш ефективною, оскільки причини випадіння волосся можуть сильно відрізнятися.

Що можна зробити з випадінням волосся

Міноксидил – один із найбільш науково доведених методів лікування випадіння волосся за жіночим типом. У деяких випадках місцеві препарати можуть уповільнити випадіння волосся та сприяти його росту.

Точний механізм дії міноксидилу до кінця не вивчений, але він впливає, серед іншого, на цикл росту волосяних фолікулів і може допомогти продовжити фазу росту. Для жінок можна використовувати розчини та піни різної концентрації, а вибір правильного продукту залежить від індивідуальних обставин та інструкцій із застосування продукту.

Важливо зазначити, що лікування не дає негайних результатів. Зазвичай для появи перших видимих ​​змін потрібно кілька місяців, а для оцінки ефекту часто потрібно щонайменше шість місяців.

На початку лікування може спостерігатися тимчасове посилення випадіння волосся, що може бути пов'язано зі зміною циклу росту волосся. Це може лякати, але не обов'язково означає, що лікування неефективне.

Міноксидил діє не однаково для всіх, і зазвичай для підтримки ефекту потрібне його безперервне використання. Після припинення лікування будь-яке досягнуте раніше покращення може поступово зникнути.

Продукт також може спричинити подразнення шкіри голови, свербіж або небажаний ріст волосся на обличчі як побічні ефекти. Його не рекомендується використовувати під час вагітності або годування груддю. Обов’язково проконсультуватися з дерматологом перед початком лікування.

Чи можуть допомогти вітаміни та добавки

На ринку існує безліч вітамінів, мінералів та харчових добавок для боротьби з випадінням волосся. Їх часто рекомендують для стимуляції росту волосся або зміцнення волосяних фолікулів, але докази, що підтверджують їхню ефективність, значно різняться.

Для здорового росту волосся потрібна достатня кількість білка, заліза, цинку та інших поживних речовин. Якщо у вас дефіцит будь-якого з них, їх усунення може покращити стан вашого волосся.

Однак ситуація інша, якщо ваш організм отримує достатнє харчування. У таких випадках прийом високих доз вітамінів або мінералів не обов'язково збільшить ріст волосся.

Біотин, або вітамін B7, особливо рекомендується при випадінні волосся. Хоча серйозний дефіцит біотину справді може спричинити випадіння волосся, цей стан трапляється рідко. У здорових людей, які не мають дефіциту біотину, немає вагомих доказів того, що прийом високих доз біотину може значно покращити ріст волосся.

Крім того, високий рівень біотину може впливати на деякі лабораторні аналізи, включаючи аналізи на функцію щитовидної залози та пошкодження серцевого м'яза.

Надмірне споживання вітамінів також може бути проблемою. Наприклад, занадто багато вітаміну А або селену саме по собі може спричинити випадіння волосся. Тому варто з'ясувати, чи дійсно присутній дефіцит, перш ніж використовувати харчові добавки.

Достатнє споживання білка

Основним компонентом волосся є білок, який називається кератином. Тому достатнє споживання білка є основною умовою для здорового росту волосся.

Якщо хтось споживає занадто мало білка протягом тривалого часу або значно зменшує своє щоденне споживання енергії, організм може адаптуватися до змінених обставин, і ріст волосся також може бути порушений.

Це може бути особливо поширеною проблемою під час швидких дієт для схуднення. Значна втрата ваги за короткий проміжок часу може спровокувати телогенову алопецію, що може призвести до посилення випадіння волосся через кілька місяців.

Тому збалансоване харчування також важливе для підтримки здоров'я волосся. Варто регулярно споживати достатню кількість джерел білка, таких як риба, яйця, молочні продукти, бобові або нежирне м'ясо, відповідно до індивідуальних дієтичних потреб.

Продукти, багаті на залізо, цинк та інші необхідні поживні речовини, також сприяють належному постачання поживних речовин.

Однак важливо наголосити, що саме здорове харчування не може усунути спадкове випадіння волосся за жіночим типом. Правильне харчування може насамперед допомогти запобігти дефіциту та забезпечити нормальні умови для росту волосся.

Звички догляду за волоссям

Після сорока років структура та товщина волосся можуть змінитися. Тому раніше перевірений режим догляду за волоссям може більше не підходити.

Часте укладання при високих температурах, сильні хімічні обробки та зачіски, які постійно висмикують волосся, можуть посилити його пошкодження.

Занадто тугий хвіст, пучок або коса можуть у довгостроковій перспективі призвести до так званої тракційної алопеції, яка спричинена повторюваною силою висмикування волосяних фолікулів. Якщо навантаження триває протягом тривалого часу, випадіння волосся в деяких випадках може стати постійним.

Тому варто уникати занадто тугих зачісок, зменшити використання випрямлячів для волосся та плойок, а також вибирати щадні засоби для догляду за волоссям.

Частоту миття волосся слід коригувати відповідно до стану вашої шкіри голови та типу волосся. Миття волосся саме по собі не викликає випадіння волосся з волосяних фолікулів, хоча може зробити волосся, яке вже випало, але застрягло між пасмами, більш помітним.

Правильний догляд за волоссям може зменшити ламкість волосся та покращити його зовнішній вигляд, але він не замінює лікування гормонального або спадкового випадіння волосся.

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Масаж шкіри голови та олія розмарину

Масаж шкіри голови, олія розмарину та різні натуральні продукти часто рекомендуються в соціальних мережах для стимуляції росту волосся.

Масаж шкіри голови може бути приємним, і деякі невеликі дослідження показали, що він може впливати на товщину пасм волосся. Однак наразі недостатньо високоякісних наукових доказів, які б свідчили про те, що це ефективний метод лікування випадіння волосся за жіночим типом.

Також були проведені невеликі дослідження, які показали позитивні результати з олією розмарину. Але їх недостатньо, щоб вважати ефект еквівалентним міноксидилу.

Крім того, природне походження не означає автоматично безпеку. Ефірні олії можуть викликати подразнення або алергічний контактний дерматит, особливо якщо наносити їх на шкіру голови без належного розведення.

Тому при лікуванні випадіння волосся варто віддавати перевагу методам, ефективність яких підтверджена відповідними клінічними дослідженнями.

Які інші медичні методи лікування

Якщо сам міноксидил не дає адекватних результатів або випадіння волосся більш виражене, дерматолог може також розглянути додаткові варіанти лікування.

У деяких випадках також може бути розглянуто використання пероральних препаратів. До них належать низькі дози перорального міноксидилу або деякі антиандрогени, такі як спіронолактон.

Однак ці методи лікування підходять не всім і не схвалені для використання в багатьох країнах від випадіння волосся, а використовуються поза показаннями. Наприклад, пероральний міноксидил може спричинити зниження кров'яного тиску, прискорене серцебиття, набряки та посилений ріст волосся на тілі, тому його слід використовувати лише під наглядом лікаря.

Спіронолактон також вимагає обережності, зокрема через його вплив на рівень калію та функцію нирок, і не повинен використовуватися для лікування випадіння волосся під час вагітності.

У деяких випадках також використовуються низькоенергетичні лазерні пристрої або лікування плазмою, багатою на тромбоцити (PRP). Існують позитивні результати досліджень щодо цього, але якість доказів та індивідуальні протоколи лікування різняться, тому однаковий ефект може не бути для всіх.

У випадках запущеного, стабільного випадіння волосся також може розглядатися трансплантація волосся, якщо є донорське волосся достатньої кількості та якості.

Коли слід звернутися до дерматолога

Особливо важливо пройти обстеження, якщо випадіння волосся швидко посилюється, лінія росту помітно розширюється або у вас є плями без волосся на певних ділянках шкіри голови.

Вам також слід пройти обстеження, якщо випадіння волосся супроводжується свербінням, болем, почервонінням, лущенням або змінами, що вказують на рубцювання шкіри голови.

Жінкам у віці 40 та 50 років особливо важливо розпізнати фіброзуючу алопецію, форму випадіння волосся, яка викликає рубцювання. У цьому випадку лінія росту волосся над чолом може поступово відступати, а брови часто стають тоншими. Раннє виявлення захворювання важливе, оскільки функцію волосяних фолікулів, які вже були зруйновані, неможливо відновити.

Окрім огляду шкіри голови та пасм волосся, дерматолог також може провести трихоскопію, яка використовує збільшення для візуалізації характерних аномалій волосяних фолікулів та шкіри голови.

Правильна діагностика також важлива, оскільки лікування випадіння волосся за жіночим типом, телогенового випадіння та рубцевого випадіння волосся значно відрізняється.

Скільки часу потрібно, щоб побачити результати

Ріст волосся – це повільний процес. В середньому волосся на шкірі голови відростає приблизно на один сантиметр на місяць, тому ефект лікування не стає помітним за одну ніч.

Якщо випадіння волосся спричинене тимчасовим фактором, таким як значний стрес або дефіцит, випадіння волосся може поступово зменшуватися після його усунення. Однак може знадобитися кілька місяців або навіть рік, щоб волосся відновило свою попередню густоту.

У випадку спадкового випадіння волосся за жіночим типом часто головна мета – уповільнити подальше витончення та зберегти існуюче волосся. Тому ефективність лікування слід оцінювати не лише за появою нового волосся, але й за зниженням темпів випадіння волосся.

Може бути корисним відстежувати зміни, якщо пацієнт фотографуватиме ділянку волосся та маківку кожні кілька місяців за однакових умов освітлення. Це полегшує визначення того, чи випадіння волосся насправді збільшується, чи стабілізувалося в результаті лікування.

У такий спосіб випадіння волосся після 40 років не обов'язково є незворотним процесом. Правильно підібране лікування, усунення будь-яких недоліків та дбайливий догляд за волоссям можуть покращити його стан. Однак раннє виявлення є найважливішим, оскільки у випадку певних типів випадіння волосся лікування може бути найефективнішим, коли волосяні фолікули ще функціонують.

Нагадаємо, що свербіж шкіри голови — одна з найпоширеніших скарг, яку багато людей довго не сприймають серйозно. Думають, що, можливо, занадто довго мили волосся, не змивали шампунь належним чином або шкіра просто суха. Часто пояснення просте, але іноді причина може бути зовсім інша. Шкіра голови намагається сигналізувати про те, що щось подразнює, пересихає або запалюється.

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