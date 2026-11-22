Бруслина європейська / © Вікіпедія

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Осіння природа балує нас своїми розкішними барвами. Однак варто пам’ятати, що найвидовищніші плоди іноді приховують найнебезпечніші токсини.

Про це пише EgészségKalauz.

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Варто уважніше придивитися до поширених декоративних рослин, які можуть легко обдурити дорослих своїм спокусливим виглядом і наразити на пряму небезпеку маленьких дітей, які цікавляться барвистими ягодами.

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Небезпечна бруслина європейська

Бруслина європейська (Euonymus europaeus) часто зустрічається на узліссях лісів та в доглянутих садах Європи, зокрема й в Україні.. Цей чагарник восени майже палає: рожево-червонуваті чотирироздільні коробочки розкриваються, показуючи насіння, загорнуте в яскраво-помаранчеву насіннєву оболонку.

Однак зовнішність є смертельно оманливою. Рослина містить карденолідні глікозиди, які діють на серце (наприклад, евонозид), та отруйні алкалоїди. Невдовзі після вживання з’являються сильна блювота, невпинна діарея та спазматичний біль у животі, що у важких випадках може призвести до порушень кровообігу, аритмії, а також ниркової й печінкової недостатності.

Для дорослих смертельною дозою є приблизно 30–35 ягід, але в дитини з меншою масою тіла навіть кілька зерен здатні спровокувати тяжке отруєння. У разі підозри не можна чекати на появу перших клінічних симптомів — потрібно негайно звернутися по невідкладну медичну допомогу.

Бруслина європейська / © Shutterstock

Ризики збору рослин

У сучасній гастрономії та тенденціях способу життя збір дикорослих рослин, ягід та трав стає все більш популярним. Як зазначив доктор Кшиштоф Капала, співробітник Ботанічного саду Ягеллонського університету в Кракові, в інтерв'ю порталу здоров'я WP abcZdrowie: під час збору дикорослих рослин ми повинні дотримуватися точно такої ж дисципліни, як і під час збору грибів.

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Якщо ми не знаємо вид з ботанічною точністю, нам точно не слід класти його до кошика, і тим більше не змішувати його з їжею. Модні фітотерапевтичні експерименти без підготовки можуть легко перетворитися на трагедію.

Список найнебезпечніших видів

Експерт також звернув увагу на те, що окрім бруслини європейської, серйозної обережності потребують і кілька інших рослин, надзвичайно поширених у нашій країні та Центральній Європі:

Пізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale): оманливо схожий на весняний крокус, але його фіолетові квіти розпускаються пізньої осені на луках і в садах. Усі частини містять високотоксичний колхіцин. Ця сполука пригнічує поділ клітин; потрапляння всередину може спричинити печіння, шлунково-кишкові симптоми, сильну блювоту, внутрішню кровотечу, пошкодження печінки та порушення кровообігу.

Дурман звичайний та види дурману (Datura stramonium, Datura inoxia): ці декоративні рослини з трубчастими квітками, іноді волохатими капсулоподібними, можуть бути привабливими на вигляд і запах, але вони містять атропін і скополамін. Ці антихолінергічні алкалоїди викликають сильні галюцинації, марення, гіпертермію, розширення зіниць, судоми, а в крайніх випадках – незворотне пошкодження центральної нервової системи та смерть.

Дурман звичайний / © Фото з відкритих джерел

Тис звичайний (Taxus baccata): популярна вічнозелена декоративна рослина в садах, парках і на цвинтарях. Майже вся рослина – хвоя та насіння – містить таксанові алкалоїди, які безпосередньо паралізують серцевий м’яз і можуть спричинити смертельні серцеві аритмії протягом кількох хвилин. Хоча м’ясиста червона насіннєва оболонка (арилус), що оточує насіння, теоретично нетоксична, жування насіння всередині може мати фатальні наслідки. Тому вживання ягід слід суворо уникати.

Тис звичайний / © Credits

Що робити, якщо підозрюєте отруєння

Не експериментуйте з домашніми засобами: не намагайтеся нейтралізувати отруту молоком або викликати блювоту, оскільки ці втручання можуть призвести до випадкового проковтування або швидшого всмоктування токсинів.

Визначте рослину: якщо можливо, зробіть чітке фото рослини або візьміть із собою листяну, плодоносну гілку для обстеження.

Зверніться за негайною допомогою: повідомте служби екстреної медичної допомоги.

Отруйні декоративні рослини в садах

У садах, парках та громадських місцях також є багато видів, які висаджуються саме заради їхнього декоративного вигляду, тоді як їхні плоди чи інші частини рослин містять токсичні сполуки. Особливо важливо звертати на це увагу в осінній період, коли яскраві кольори ягід легко привертають увагу дітей.

Наприклад, бирючина звичайна (Ligustrum vulgare) – поширена рослина для живоплоту. Її блискучі, темно-сині або чорні ягоди, що з'являються восени, на перший погляд можуть здатися нешкідливими, але їх вживання може викликати нудоту, блювоту, біль у животі та діарею. Тому плоди рослини ніколи не слід збирати для харчових цілей.

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Плющ (Hedera helix) потребує аналогічної обережності. Хоча він зустрічається в багатьох садах через своє вічнозелене листя, як його чорні плоди, так і листя містять подразливі, токсичні речовини, включаючи сапоніни. Їх вживання може спричинити розлади травлення, а у великих кількостях може спричинити серйозніші симптоми.

Пастух (Ilex aquifolium) особливо популярний у святковий сезон, оскільки його гілочки з червоними ягодами є популярними різдвяними прикрасами. Однак плоди неїстівні: їх вживання може викликати блювоту, діарею та спазми в животі. Тому варто розмістити гілочки рослини, що використовуються для декоративних цілей, у місці, де маленькі діти та домашні тварини не можуть до них дістатися.

Варто також згадати конвалію (Convallaria majalis). Хоча вона цвіте навесні, червоні ягоди цієї рослини можна знайти і восени. Конвалія містить серцеві глікозиди, які у разі отруєння можуть викликати нудоту, блювоту, запаморочення та небезпечні порушення серцевого ритму. Її червоні ягоди можуть вводити в оману, оскільки вони нагадують дрібні плоди.

Конвалія / © Pixabay

Рицина та її небезпечне насіння

Не всі отруйні рослини небезпечні своїми ягодами. Наприклад, рицина (Ricinus communis), яка також зустрічається в садах та декоративних городах, прикрашена своїм вражаючим великим листям та особливими плодами. Однак її насіння надзвичайно небезпечне: рицин, що міститься в ньому, є одним із найпотужніших природних білкових токсинів.

Рицина пригнічує вироблення білків у клітинах, що може спричинити пошкодження клітин та серйозну дисфункцію органів. Симптоми отруєння включають блювоту, сильний біль у животі, діарею, зневоднення, а у важких випадках – пошкодження кількох органів. Початок симптомів не обов’язково буває негайним. Тому у разі підозри на вживання насіння рицини слід терміново звернутися за токсикологічною допомогою, навіть якщо у пацієнта все ще немає симптомів.

Важлива відмінність полягає в тому, що рицинова олія, отримана шляхом відповідної промислової та фармацевтичної обробки, не є такою ж, як сире насіння рицини. Видалення або інактивація токсичного білка під час обробки гарантує, що продукт відповідної якості матиме інші властивості. Однак це не означає, що домашня обробка насіння є безпечною.

Рицина / © Shutterstock

Рослинний сік також може пошкодити шкіру

Коли йдеться про отруйні рослини, ми часто думаємо лише про вживання плодів, але деякі види можуть спричинити проблеми зі здоров'ям, навіть просто торкаючись їх. Безпосередній контакт із рослинним соком може бути особливо небезпечним, особливо якщо подразник потрапляє на шкіру, очі або слизові оболонки.

Наприклад, види молочаю (Euphorbia) виділяють молочний сік, який може викликати подразнення шкіри, запалення, біль та утворення пухирів. Якщо сік потрапить в очі, це може спричинити сильне подразнення очей, біль та тимчасову втрату зору. У таких випадках важливо ретельно промити уражену ділянку великою кількістю проточної води та якомога швидше звернутися за медичною допомогою у разі потрапляння в очі.

Інші рослини, такі як деякі дикорослі зонтичні, можуть містити фотосенсибілізуючі сполуки. Вони можуть спричинити серйозні, схожі на опіки, ураження під впливом сонячного світла. Почервоніння, болючі пухирі, а згодом і пігментні плями можуть тривати днями або тижнями.

Тому рекомендується носити рукавички під час садівництва та збору дикорослих рослин і будь-якою ціною уникати контакту з рослинним соком.

Маленькі діти найбільше ризикують

Одна з найважливіших груп ризику отруєння рослинами – це маленькі діти. Діти віком від 1 до 4 років часто досліджують навколишнє середовище на смак, тому різнокольорові ягоди, насіння дивної форми та яскраві квіти можуть бути для них особливо небезпечними.

Небезпека ще більше посилюється тим, що маленькі діти не обов'язково розрізняють отруйні та їстівні рослини. Більше того, вживання барвистих фруктів часто відбувається без нагляду, тому батьки лише пізніше усвідомлюють, що щось не так.

Для профілактики:

У садах сімей з маленькими дітьми слід уникати посадки особливо небезпечних, помітних отруйних рослин.

Навчіть дітей не брати до рота невідомі ягоди, листя, квіти чи насіння.

Варто заздалегідь перевірити назви рослин у саду та їхні можливі токсичні властивості.

Не залишайте зрізані гілки, опалі плоди та насіння в місці, де діти можуть до них дістатися.

Вирушаючи в подорож, не дозволяйте дітям куштувати невідомі рослини чи плоди.

Не завжди потрібно повністю видаляти отруйні рослини, але бажано відгородити ризиковані екземпляри або зробити їх недоступними для дітей.

Небезпека для домашніх тварин

Отруйні рослини в саду можуть загрожувати здоров'ю не лише людей, а й собак і котів. Цікаві домашні тварини можуть гризти опале гілки, листя, плоди або навіть їсти інші частини рослин у саду.

Тис, конвалія, плющ потребують особливого догляду. Симптоми отруєння у тварин можуть бути різноманітними: слинотеча, блювота, діарея, слабкість, тремор, втрата координації, а в більш важких випадках – судоми та порушення серцевого ритму.

Якщо ви підозрюєте, що ваш собака чи кіт з'їв отруйну рослину, не варто чекати на розвиток симптомів. Вам слід негайно звернутися до ветеринара та, якщо можливо, показати фотографію або зразок рослини. Домашні засоби, що використовуються при отруєнні людей, не слід випробовувати на тваринах.

Коли викликати швидку допомогу

Симптоми отруєння рослинами можуть значно відрізнятися залежно від виду, кількості спожитої їжі, маси тіла постраждалої людини та чутливості людини. Деякі отруєння викликають симптоми швидко, тоді як в інших випадках перші попереджувальні ознаки з'являються лише через кілька годин.

Особливо тривожними симптомами можуть бути сплутаність свідомості, незвичайна сонливість, втрата свідомості, судоми, утруднене дихання, сильна блювота або порушення кровообігу. У таких випадках слід негайно зателефонувати у швидку допомогу.

У разі підозри на отруєння рослинами варто звернутися за токсикологічною консультацією, навіть якщо у пацієнта все ще немає симптомів.

Найголовніше – завжди ставитися до підозри на отруєння серйозно. Точна ідентифікація рослини, споживаної кількості та часу можуть дуже допомогти у виборі правильного лікування. Тому обережність – це не перебільшення, а основне правило захисту здоров’я.

Нагадаємо, що також серед найбільш отруйних рослин України слід виділити борщівник Сосновського, беладонну, блекоту та деякі інші. Дуже важливо знати, який вигляд вони мають, щоб уникати будь-якого контакту з ними.

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