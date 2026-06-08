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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровʼя
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54
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Ін’єкції для схуднення можуть знизити ризик раку: нове приголошливе дослідження

Експерти зазначають: надмірна вага або ожиріння підвищує ризик 13 видів раку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Схуднення

Схуднення

Ін’єкції для схуднення можуть значно зменшити ризик раку — на 41%. Американські експерти провели нове дослідження, у якому взяли участь тисячі пацієнтів.

Про це йдеться у статті Mirror.

Вони зазначають: надмірна вага або ожиріння підвищує ризик 13 видів раку, зокрема раку молочної залози, кишечника, підшлункової залози, нирок, печінки та шлунка.

Приголомшливі висновки дослідження

В останньому дослідженні вчені вивчали використання GLP-1 (глюкагоноподібний пептид-1) та те, чи ці ліки знижують ризик раку, що розвивається через ожиріння. Експерти зі США дослідили дані понад 161 000 пацієнтів, які страждали на ожиріння, не мали діабету та не мали діагностованого раку, пов’язаного з ожирінням.

Відповідно до дослідження, одна половина учасників використовувала ін’єкції для схуднення, а інша — отримувала консультації щодо дієти та фізичних вправ. Середній вік учасників дослідження становив 47 років. Дослідження тривало протягом двох років. Аналіз показав, що ті, хто приймав GLP-1, мали значно меншу ймовірність діагностування раку, пов’язаного з ожирінням, зі зниженням ризику на 41%.

Дані показали, що зниження ризику раку, пов’язаного з ожирінням, серед пацієнтів білої раси становило приблизно 50%, але серед пацієнтів чорної раси такого зниження ризику не спостерігалося. Як пояснили експерти, причинами можуть бути: доступ до медичної допомоги, різні профілі ризику та інші біологічні відмінності.

«Наше дослідження показало, що протягом середнього періоду спостереження протягом двох років використання GLP-1 RA було пов’язане зі значно нижчою частотою ракових захворювань, безпосередньо спричинених надмірною вагою тіла», — сказала старший автор дослідження, доктор Апарна Камат, директор відділення гінекологічної онкології в Х’юстонській методистській лікарні в Техасі.

Він додав, що експерти спостерігали ще більше зниження в певних підгрупах, зокрема йдеться про чоловіків, для яких ризик знизився майже на 70%.

«Серед гінекологічних видів раку спостерігалося зниження захворюваності на рак ендометрію, одне із злоякісних новоутворень, найтісніше пов’язаних з ожирінням, на 58%», — зауважив американський дослідник.

«Ми також вивчили різні формуляції GLP-1 RA та виявили, що хоча всі вони зменшили частоту виникнення раку, пов’язаного з ожирінням, найбільше зниження спостерігалося серед користувачів тирзепатиду», — сказав він, додавши, що зниження ризику раку ще не повинно бути самостійною причиною для призначення антагоністів рецепторів ангіотензину GLP-.

Інший автор дослідження, професор Педро Рамірес, який є головою кафедри акушерства та гінекології в Х’юстонській методистській лікарні, наголосив, що хоча результати не доводять, що препарати GLP-1 безпосередньо запобігають раку, вони «надають ранні докази, які заслуговують на подальше вивчення в довгострокових клінічних випробуваннях».

Раніше ми писали про тип тренувань, який майже не працює для схуднення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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