Камені в жовчному

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Камені в жовчному міхурі — поширена проблема, виникнення якої залежить від багатьох чинників. На цей процес можуть впливати особливості обміну речовин, робота самого жовчного міхура, харчування та спосіб життя.

Що саме сприяє утворенню каменів і хто має підвищений ризик розвитку жовчнокам’яної хвороби, пояснив гастроентеролог Іван Токмаков.

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Чому утворюються камені в жовчному міхурі

Жовчний міхур накопичує жовч, яку виробляє печінка. Під час їжі міхур скорочується, а жовч надходить у тонкий кишечник і бере участь у травленні.

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За словами гастроентеролога, утворення каменів пов’язане насамперед зі змінами складу жовчі та її застоєм у жовчному міхурі. Зокрема, значення може мати підвищений вміст холестерину або білірубіну в жовчі. Якщо жовчний міхур спорожнюється недостатньо або нерегулярно, створюються додаткові умови для утворення осаду та кристалів.

Спочатку може виникати так званий біліарний сладж — згущена жовч з осадом дрібних частинок. За певних умов із них можуть формуватися камені.

Чому небезпечне різке схуднення

Одним із факторів ризику лікар називає швидке схуднення та жорсткі обмеження в харчуванні. Коли людина різко скорочує кількість їжі або робить дуже великі перерви між прийомами їжі, жовчний міхур може спорожнюватися гірше.

Зв’язок між швидкою втратою ваги та утворенням каменів підтверджує і Національний інститут діабету, захворювань органів травлення та нирок США (NIDDK). Різке схуднення може сприяти збільшенню кількості холестерину в жовчі та погіршувати нормальне спорожнення жовчного міхура.

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Тому намагання якомога швидше скинути багато кілограмів за допомогою голодування або дуже низькокалорійної дієти може мати небажані наслідки.

Хто має підвищений ризик утворення каменів

Жовчнокам’яна хвороба має не одну причину. Гастроентеролог називає серед факторів ризику малорухливий спосіб життя, тривалі перерви між їжею, особливості харчування, вік, стать, цукровий діабет, порушення обміну ліпідів та інші метаболічні проблеми.

Вищий ризик також мають жінки та люди старшого віку. Значення можуть мати вагітність і сімейна схильність. За даними NIDDK, ризик підвищують також ожиріння, цукровий діабет, метаболічний синдром, хвороба Крона, високий рівень тригліцеридів та деякі інші захворювання.

Водночас наявність одного чи навіть кількох факторів ризику ще не означає, що в людини обов’язково утворяться камені.

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Які симптоми можуть вказувати на камені у жовчному

Досить часто камені взагалі не викликають симптомів. Проблеми зазвичай починаються, коли камінь перекриває жовчну протоку та порушує нормальний відтік жовчі.

За словами Івана Токмакова, одним із характерних проявів є сильний нападоподібний біль у правому підребер’ї або верхній частині живота. Він може супроводжуватися нудотою, блюванням та підвищенням температури. Іноді люди скаржаться на гіркоту в роті, однак цей симптом не є специфічним лише для жовчнокам’яної хвороби.

Особливо небезпечно, якщо біль триває кілька годин, з’являються температура або озноб, блювання, жовтіють шкіра чи білки очей, сеча стає темною, а випорожнення — світлими. Такі симптоми можуть свідчити про закупорення жовчних шляхів, запалення жовчного міхура, підшлункової залози або інші ускладнення й потребують невідкладної медичної оцінки.

Чи потрібно лікувати камені, якщо вони не болять

Камені нерідко знаходять випадково під час обстеження з іншої причини. За даними NIDDK, так звані «німі» камені, які не блокують жовчні протоки та не спричиняють симптомів, зазвичай не потребують лікування.

Однак тактика залежить від конкретної ситуації. Якщо камені спричиняють напади або виникають ускладнення, необхідне лікування, і одним з основних методів є видалення жовчного міхура. Самостійно намагатися «розчинити» або «вигнати» камені домашніми методами не варто.

Як зменшити ризик утворення каменів

Повністю гарантувати профілактику неможливо, оскільки частина факторів ризику не залежить від людини. Однак підтримання здорової ваги та збалансоване харчування можуть допомогти знизити ризик.

Лікарі рекомендують споживати достатню кількість клітковини з овочів, фруктів, бобових і цільнозернових продуктів, обмежувати рафіновані вуглеводи та надлишок цукру, а також уникати різкого схуднення.

Для жовчного міхура важливі не «очищення» чи популярні детокс-дієти, а нормальне харчування, підтримання здорової ваги та відмова від екстремальних методів схуднення. Якщо ж з’являється сильний біль у правому підребер’ї, особливо разом із температурою, блюванням або жовтяницею, звернення до лікаря відкладати не варто.

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