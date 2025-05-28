Кількість обстежень, на які може виписати електронні направлення сімейний лікар 2025 року, скоротилось: чому і які саме

Електронне направлення від сімейного лікаря

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Згідно з оновленнями в системі охорони здоров’я України, які набули чинності у 2025 році, відбулося скорочення переліку медичних обстежень, на які сімейні лікарі можуть видавати направлення. Про це повідомила керівниця Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

Раніше, після реформи медичної галузі, сімейні лікарі мали значно ширші повноваження у виписуванні направлень на різноманітні діагностичні процедури. Однак, у поточному році НСЗУ переглянула правила маршрутизації пацієнтів з метою оптимізації використання медичних ресурсів та покращення якості діагностики.

За словами Наталії Гусак, якщо раніше сімейний лікар міг скерувати пацієнта на такі обстеження, як ультразвукове дослідження (УЗД), рентген, магнітно-резонансну томографію (МРТ) та комп’ютерну томографію (КТ), то тепер їхні повноваження в цьому питанні суттєво обмежені.

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Наразі сімейні лікарі можуть видавати направлення лише на наступні види обстежень:

Ультразвукові дослідження (УЗД). органів черевної порожнини, щитоподібної залози, сечового міхура та інші.

Рентгенологічні дослідження. органів грудної клітки, кінцівок.

Холтерівське моніторування. для контролю роботи серця протягом доби.

Ендоскопічні дослідження. стравохідно-шлунково-кишкового тракту, дихальної, урологічної та гінекологічної систем.

Базові лабораторні аналізи.

Важливо зазначити, що всі ці обстеження покриваються Національною службою здоров’я України в рамках пакета медичних послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Натомість, сімейні лікарі більше не мають права видавати направлення на такі складні діагностичні процедури, як:

Магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Комп’ютерна томографія (КТ).

Деякі розширені лабораторні аналізи.

Спірометрія — дослідження функції зовнішнього дихання (перевірка роботи легень).

Відтепер направлення на ці складніші дослідження може видати виключно лікар-спеціаліст вузького профілю, який безпосередньо займається лікуванням конкретного захворювання пацієнта.

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За задумом НСЗУ, такі зміни мають сприяти впорядкуванню процесу направлення пацієнтів на діагностику, запобігти дублюванню обстежень та зменшити кількість випадків необґрунтованого призначення діагностичних процедур.

Незважаючи на нові правила, на даний момент НСЗУ технічно не блокує можливість створення направлень сімейними лікарями на заборонені види досліджень. Однак, Наталія Гусак підкреслила, що обстеження, які будуть призначені з порушенням встановленого порядку, не будуть оплачені державою.

НСЗУ закликає пацієнтів звертатися до свого сімейного лікаря для отримання консультації щодо необхідності тих чи інших обстежень. У разі потреби, сімейний лікар направить пацієнта до відповідного спеціаліста, який зможе видати направлення на складніші діагностичні процедури за наявності медичних показань.