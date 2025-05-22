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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровʼя
Кількість переглядів
196
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2 хв

Коли правильно чистити зуби: до чи після сніданку?: вчені дали остаточну відповідь

За даними фахівців компанії Colgate, оптимальний варіант — чистити зуби до сніданку.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коли правильно чистити зуби

Коли правильно чистити зуби. / © Credits

Багато людей не замислюються над тим, коли саме вранці краще чистити зуби — до чи після сніданку. Одні роблять це одразу після пробудження, щоб позбутися неприємного запаху з рота, інші — вже після їжі, вважаючи, що лише так рот дійсно буде чистим.

Але що на це скаже наука, розповідає Daily Mail.

За даними фахівців компанії Colgate, оптимальний варіант — чистити зуби до сніданку.

“Можливо, вам не захочеться змішувати смак м’ятної пасти з апельсиновим соком. Але саме така черговість чищення може виявитися найкращою для ваших зубів”, — пояснюють експерти.

Причина — бактерії, які накопичуються в роті протягом ночі. Чищення зубів перед сніданком усуває ці бактерії, активує слиновиділення та дозволяє фтору з зубної пасти створити захисний бар’єр на емалі.

Натомість чищення зубів відразу після їжі, особливо кислої, може зашкодити зубам. Продукти з лимонною кислотою, як-от цитрусові, тимчасово розм’якшують емаль. І якщо чистити зуби в цей момент, можна ненароком стерти її ще більше.

“У таких випадках радимо зачекати щонайменше 30–60 хвилин після прийому їжі, перш ніж братися за зубну щітку”, — додають у Colgate.

Фахівці також нагадують: для якісного чищення зубів слід використовувати фторвмісну пасту розміром з горошину, приділяти процедурі 2 хвилини, виконуючи легкі кругові рухи. Не менш важливі — міжзубні йоржики або нитка, скребок для язика та ополіскувач без спирту.

“Підсумовуючи: чистити зуби краще до сніданку, але навіть якщо ви це робите після — це все одно краще, ніж не чистити взагалі”, — підкреслили в компанії.

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