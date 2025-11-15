Лікарі розповіли, якими повинні бути колір та форма калу в нормі у дорослої людини

Якими повинні бути випорожнння

Попри те, що суспільство легко обговорює випорожнення немовлят, розмова про стілець дорослих часто стає незручною. це є великою помилкою, адже ігнорування вигляду, консистенції та частоти випорожнень означає втрату важливого індикатора стану кишково-шлункового тракту й організму загалом. Навіть щоденний похід до туалету може насправді маскувати як прихований пронос, так і запор.

Про це розповіла сімейний лікар вищої категорії Наталя Похмурська, яка зазначила, що, знаючи про потенційні тривожні симптоми, можна вчасно подбати про своє здоров’я.

Для об’єктивної оцінки консистенції та форми калу у світовій медичній практиці використовується Бристольська шкала форми калу. Ця система, запатентована лікарем Кен Хітоном у 1997 році, дозволяє будь-кому, навіть не фахівцю, самостійно оцінити свій стілець.

Форма калу здорової людини

Нормальними, або ідеальними, вважаються два типи калу:

Тип 3, він має форму ковбаски, але його поверхня помірно розтріскана. при цьому він достатньо гладкий для легкого проходження кишківником.

Тип 4 — гладкий, м’який кал, який легко виходить без будь-яких зусиль.

Колір калу у дорослої людини

Колір. Колірна гама варіюється від світло-коричневого до темно-коричневого, що залежить від раціону. Світліший відтінок мають ті, хто споживає багато клітковини та овочів, тоді як темніший колір характерний для любителів білкової та м’ясної їжі. Колір надає пігмент стеркобілін, який утворюється з жовчних кислот. Якщо кал став майже білий або зовсім світлий, це може свідчити про перекриття жовчних проток і вимагає термінової консультації лікаря.

Який повинен бути об’єм калу в нормі

Нормальний об’єм коливається між 100-250 грамами .

Надлишок може бути ознакою недостатньої роботи ферментів, коли їжа не повністю розпадається та всмоктується.

Занадто малий об’єм часто зустрічається у тих, хто просто мало їсть (наприклад, через депресію), оскільки немає з чого утворюватися каловим масам.

Ознаки здорового стільця

Нормальне випорожнення триває лише дві-три хвилини . Якщо для завершення процесу вам потрібно сидіти й тужитися значно довше, це вже слід розцінювати як патологію, також в нормі процес відбувається без необхідності відволікатися на телефон.

Кал не має сильно бруднити стінки унітазу. Необхідність довго терти щіткою після кожного випорожнення часто вказує на недостатню функцію підшлункової залози та неповне перетравлення.

Кал має знаходитися приблизно посередині, не повинен ні спливати, ні падати камінцем на дно.

Типи калу, що вказують на відхилення

інші форми калу за Бристольською шкалою є індикаторами порушень травлення.

Типи 1 та 2 якщо вони з’являються щодня, свідчать про запори.

Тип 1 виглядає як тверді, сухі, окремі грудки (які можуть бути подовгастими чи приплюснутими), вихід яких відбувається насилу.

Тип 2 ковбаскоподібний, але грудкуватий. Ця ситуація є трохи кращою, ніж тип 1.

Причинами грудкоподібного та твердого калу можуть бути:

Харчування. Низький вміст клітковини (яка формує і розпушує кал) та недостатнє споживання рідини.

Хронічний стрес та підвищена тривожність можуть уповільнювати перистальтику, через що кал довше затримується і всмоктується більше води.

Медикаменти. Тривале вживання діуретиків, антидепресантів та анальгетиків.

Захворювання — коліт (часто чергується із проносами), гіпомоторна функція кишківника (сповільнена перистальтика), доліхосигма (подовження кишківника), опущення внутрішніх органів. Твердий кал може супроводжувати пухлини. надмірне тужіння може призводити до дивертикулів (вип’ячувань стінок кишківника).

Закреп, що триває понад три дні, викликає сильну інтоксикацію, що проявляється підвищенням артеріального тиску, головним болем, спазмами судин, болями в серці, аритмією та сильною слабкістю. у жінок після пологів продукти інтоксикації можуть навіть виділятися з молоком матері.

Діарея та порушення всмоктування (типи 5, 6 та 7)

Ці типи вказують на пришвидшене проходження їжі або недостатнє всмоктування рідини у товстому кишківнику:

Тип 5 - м’які грудочки з гладкими краями, які легко виходять. може бути пов’язаний із недостатньою кількістю клітковини або вживанням продуктів, які погано перетравлюються (наприклад, при відносній лактазній недостатності).

Тип 6 — кашкоподібний, з рваними краями. часто з’являється після вживання проносних засобів, оскільки пришвидшується проходження мас і вода не встигає всмоктатися.

Тип 7. Водянистий, без твердих частинок. Це важка діарея (наприклад, при гострих кишкових інфекціях, ротовірусі, сальмонельозі), яка несе ризик зневоднення та значної втрати електролітів і водорозчинних вітамінів. особливо небезпечно для дітей.

Причиамни м’якого та рідкого калу можуть бути срк — синдром подразненого кишківника, коли стрес прискорює перистальтику (одні люди реагують запором, інші — проносом); різкі зміни в раціоні (наприклад, під час подорожей); харчові отруєння (часто супроводжуються поганим запахом, бурчанням у животі та відчуттям неповного випорожнення), коліти (зі слизом або краплинками крові), хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт.

На що ще потрібно звернути увагу: додаткові індикатори здоров’я

За словами лікаря, слід звертати увагу не лише на форму, а й на інші характеристики стільця: