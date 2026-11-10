М'ясо танутиме в роті: всього один фрукт за 20 хвилин зробить його неймовірно ніжним

Ківі робить м’ясо ніжнішим / © www.freepik.com/free-photo

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Жорстке, сухе м’ясо може справді зіпсувати настрій, особливо коли ви плануєте поділитися ним з близькою людиною або приготувати собі смачну страву. Різні маринади можуть допомогти, але ківі справді творить дива. Просто розімніть фрукт, обваляйте м’ясо в ньому та залиште на 20 хвилин. Ніж не потрібен.

Про це пише TerazGotuje.

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Як ківі пом'якшує м'ясо

Коли справа доходить до маринування м'яса для запікання, смаження та гриля, залежно від нагоди та бажаного ефекту, використовують різні маринади – вологі та сухі. Часто використовують класичний розсіл, іноді просто збризкують його готовою сумішшю для свинини чи курки, а іноді натирають медом, часником та гірчицею, або комбінують кілька спецій, створюючи абсолютно новий, оригінальний маринад.

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Також часто використовують фрукти в маринадах. Найчастіше це лимон або просто лимонний сік, але можна використовувати також яблука, апельсини або інжир. Але чи хтось коли-небудь думав про маринування м'яса в ківі?

Виявляється, що ківі, цей смачний, освіжаючий і трохи терпкий фрукт з характерною шерстю, містить актинідини, хімічні сполуки, які розщеплюють білки в м'ясі. Це пом'якшує м'ясо, робить його ніжним, крихким, воно швидше нагрівається під час запікання або смаження. Ось чому м'ясо, мариноване в ківі, ніжне та соковите.

Однак є один нюанс – якщо залишити м'ясо в маринаді з ківі занадто довго, воно, ймовірно, втратить свою текстуру і стане занадто м'яким. Оптимальний час маринування м'яса в ківі становить 20-40 хвилин, залежно від виду та розміру шматка.

Які види м’яса найкраще подавати з маринадом з ківі

Маринад з ківі справді творить дива, але не кожне м’ясо потребує таких чудес. Якщо у вас ніжна курка чи індичка, або ви хочете приготувати смажену цесарку, перепілку чи якусь смачну рибу на грилі чи сковороді, маринад з ківі буде не найкращим вибором.

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Це м’ясо ніжне та не має такої ж щільної текстури, як, наприклад, свинина, тому з ним легко переборщити. Подібна реакція може виникнути з куркою, маринованою в ківі, як і з севіче (де сік лайма відповідає за ефект «сухого приготування»), особливо якщо залишити м’ясо в маринаді довше 20 хвилин.

Свинину найкраще маринувати в ківі. Після маринування її можна запікати, смажити або готувати на грилі. Ціла свиняча шия та вирізка особливо добре маринуються, а потім запікаються в духовці – свиняча вирізка виходить м’якою та ніжною, чого не завжди легко досягти. Реберця, мариновані в ківі, також мають чудовий смак, як і шматочки свинячої шиї, смажені як стейки або приготовані на грилі.

А якщо вже мова зайшла про стейки, то маринад з ківі також чудово підходить для приготування яловичих стейків. Найкраще маринувати, а потім смажити ростбіф або антрекот, але також можна використовувати стегно, шию або круглий стейк. Однак з яловичиною варто трохи збільшити час маринування ківі – година є оптимальним часом.

Що обрати для запікання та смаження

Ківі чудовий, але це не єдиний хороший засіб для пом’якшення м’яса. Ананас також працює аналогічно, як зазначено в багатьох азійських рецептах. Лимон та інші цитрусові також ідеально підходять для маринування птиці, риби та морепродуктів, таких як кальмари, креветки або восьминоги.

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Однак молочні продукти творять дива для пом’якшення м’яса. Свинячі відбивні, вимочені в молоці, які набагато ніжніші та соковитіші, або шашлички, мариновані в йогурті. Маринування курки чи свинини в йогурті, пахті або кефірі майже завжди гарантує ідеальний смак і текстуру.

На відміну від маринування в ківі, вам не потрібно дивитися на годинник, щоб побачити, чи м’ясо маринується на кілька хвилин довше. Маринування в молочних продуктах не так сильно впливає на смак, тому гарною ідеєю буде поєднувати йогурт або пахту, наприклад, з часником, солодкою та гострою паприкою або каррі.

М'ясо, мариноване в молочних продуктах, чудово підходить для смаження (наприклад, свинячі відбивні, шніцелі або індичі котлети), а також для запікання, тушкування та грилювання. Однак перед приготуванням рекомендується обережно видалити маринад (але не витирати його повністю), щоб запобігти пригорянню залишків.

Нагадаємо, що зробити паніроване м’ясо значно хрусткішим можна за допомогою простої заміни одного інгредієнта. Замість традиційного пшеничного борошна досвідчені кухарі радять використовувати кукурудзяний крохмаль. Він допомагає сформувати тоншу та хрусткішу скоринку під час смаження, не змінюючи звичного способу приготування м’яса.

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