Наставництво у бізнесі: як формувати сильні команди

Одним із таких інструментів стало наставництво — система, яка не лише навчає, а формує культуру підтримки, відповідальності та командної роботи.

Витоки наставництва в БаДМ

Історія наставництва на аптечних складах у фармдистриб’ютора БаДМ, який забезпечує лікарськими засобами понад 18 000 аптек та медичних закладів по всій території України, почалася ще у 2012 році. «Мені пощастило прийти до компанії саме в цей період. Я була складальницею медикаментів, і моя співпраця з тренером (тепер - наставник) залишила дуже теплі спогади», — згадує Наталія Титаренко, наставниця на СП у місті Дніпро.

Для фармацевтичного дистриб’ютора надзвичайно важливо мати кваліфікований і відповідальний персонал, адже від точності та злагодженості його роботи залежить здоров’я мільйонів людей. Саме тому компанія БаДМ приділяє особливу увагу системі наставництва на аптечних складах як ключовому інструменту підготовки нових співробітників.

“Коли нові працівники отримують якісне навчання з перших днів, вони швидше входять у робочий ритм і працюють з меншою кількістю помилок, що підвищує ефективність усього колективу”, — говорить Володимир Горобець, керівник програми з наставництва БаДМ.

Як це працює на практиці: досвід компанії БаДМ

Система наставництва функціонує в БаДМ понад 10 років

Наставник супроводжує новачка, проводить навчання, знайомить із правилами роботи, технікою безпеки, стандартами якості. Він також допомагає адаптуватися в колективі, виправляє помилки та дає слушні поради.

Особлива увага від наставників приділяється не лише новеньким, а й досвідченим працівникам: вони допомагають співробітникам постійно покращувати навички та уникати помилок.

Яким має бути справжній наставник?

“Оскільки наставник допомагає новому працівнику в адаптації, навчанні і навіть в підтримці емоційного стану, він повинен володіти високими професійними навичками, мати терпіння, відчуття такту, володіти прийомами комунікації і високої самоорганізації, викликати повагу і вміти зацікавити новачка”, — ділиться Оксана Рокітовська, наставниця на СП у місті Львів.

Помилки нових працівників на початковому етапі неминучі, і наставник повинен вміти швидко реагувати, не демотивуючи людей. Від складальників, пакувальників, контролерів та розстановників напряму залежить коректна дистрибуція ліків. У БаДМ з особливою уважністю відносяться до особистих якостей наставників, щоб вони могли швидко та якісно налагодити комунікацію та навчання з новачками та персоналом.

«Цікаво, що іноді на склад приходять працювати родинами. Тут потрібна особлива делікатність, але це і є найбільший скарб у нашому досвіді», — додає Наталія Титаренко.

Наставництво як стратегічний інструмент

Завдяки наставництву нові співробітники швидше входять у робочий ритм, краще розуміють процеси, менше помиляються і відчувають себе впевнено. Це дозволяє знизити рівень стресу, підвищити мотивацію та сформувати довіру до компанії. Працівники бачать, що їх підтримують, що їхній розвиток — це пріоритет, і це зміцнює бажання залишатися в команді надовго.

“БаДМ розглядає наставництво як стратегічний інструмент, що не лише покращує внутрішній клімат, а й підвищує загальну продуктивність. Це інвестиція в людей, яка повертається у вигляді лояльності, професіоналізму та стабільності команди”, — зауважує Дмитро Бабенко, в.о. генерального директора ТОВ “БаДМ”.