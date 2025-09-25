Не гени і не гроші: 96-річний медик пояснив, що насправді подовжує життя

Айра Еліасоф / © Business Insider

Доктор Айра Еліасоф із США пропрацював офтальмологом понад 70 років і пішов на пенсію лише у 92. Сьогодні йому 96, і він зберігає ясний розум, енергію та оптимізм.

Про це йдеться у Business Insider.

За словами лікаря, ключ до довгого життя — це любов до своєї справи, низькожирова дієта та турбота про ментальне здоров’я. “Єдина справжня надзвичайна ситуація — це пожежа в будинку. Усе інше може почекати”, — каже він.

Еліасоф із дитинства дотримувався правил харчування, закладених батьком, відомим медиком, який розробив кисневий намет у 1921 році. Його щоденний раціон — це білкові продукти, овочі, мінімум солодкого. Якщо хочеться десертів — лише у невеликих кількостях. Також він приймає вітаміни С, В12 і фолієву кислоту.

Після виходу на пенсію лікар присвятив час живопису, подорожам і спілкуванню з рідними та друзями. Він переконаний, що підтримка сім’ї та соціальні зв’язки мають не менше значення для довголіття, ніж харчування чи фізична активність.

Ще один його “рецепт щастя” — кіт на ім’я Бандит, якого він завів після операції 2015 року. “Мені не потрібен психіатр, у мене є Бандит”, — жартує Еліасоф.