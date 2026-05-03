Не лише фастфуд: кардіолог назвав їжу, яка б’є по серцю і метаболізму

Лікар-кардіолог із понад 25-річним досвідом Джеремі Лондон попередив про небезпеку ультраперероблених продуктів. За його словами, така їжа може серйозно впливати на здоров’я та підвищувати ризик передчасної смерті.

Про це йдеться в матеріалі LAD Bible.

Кардіохірург Джеремі Лондон, який сам переніс інфаркт у 2022 році, заявив, що сучасний раціон безпосередньо впливає на те, як організм працюватиме в майбутньому. Однією з головних загроз він назвав ультраперероблені продукти — промислово виготовлену їжу з великою кількістю добавок, штучних інгредієнтів і мінімальною поживною цінністю.

«Ультраперероблені продукти — це промислово виготовлені брендовані харчові товари з інгредієнтів, які переважно призначені виключно для промислового використання», — пояснив лікар.

За словами Лондона, такі продукти створюють насамперед для зручності, тривалого зберігання, насиченого смаку та комерційної вигоди.

«Ваша бабуся не знайшла б таких продуктів на своїй кухні», — додав кардіолог.

До таких продуктів він відносить фасовані снеки, заморожені готові страви, фастфуд, протеїнові батончики з добавками, а також їжу з високим вмістом кукурудзяного сиропу, гідрогенізованих олій, модифікованого крохмалю, штучних ароматизаторів, барвників та емульгаторів.

Кардіолог посилається на дослідження, за якими кожне збільшення частки ультраперероблених продуктів у раціоні на 10% пов’язують із підвищенням ризику смертності на 10%.

«Чим довший термін придатності, тим коротше ваше життя», — заявив Лондон.

Він зазначив, що така їжа може порушувати обмін глюкози, підвищувати рівень глікованого гемоглобіну та тригліцеридів, посилювати запалення в організмі й негативно впливати на мікробіом кишківника.

Британський лікар Кріс ван Туллекен також називає ультраперероблену їжу серйозною загрозою. За його словами, вона вже «обігнала тютюн як головну причину передчасної смерті на планеті».

Водночас фахівці радять не просто різко забороняти собі такі продукти, а уважніше ставитися до складу. Ван Туллекен радить читати список інгредієнтів під час їжі — це, за його словами, допомагає краще усвідомити, що саме людина споживає.

Старша дієтологиня Британського фонду серця Вікторія Тейлор радить орієнтуватися на середземноморський тип харчування. Він передбачає більше мінімально оброблених продуктів: овочів, фруктів, риби, горіхів, насіння, бобових, сочевиці та цільнозернових.

За її словами, така дієта у поєднанні з регулярною фізичною активністю та відмовою від куріння допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

