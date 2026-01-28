Не тільки лимони: які продукти додати до меню під час сезону грипу

Найкращий захист від застуди та грипу формується на кухні, і це не тільки цитрусові / © Freepik

Імунна система — це не один орган, а ціла армія, яка постійно веде війну з вірусами та бактеріями. Як будь-яка армія, вона потребує якісного забезпечення. Експерти стверджують, що дефіцит навіть одного нутрієнта може пробити «броню» організму.

Про стратегію харчування на лютий йдеться у публікації на сайті Гарвардської школи громадського здоров’я.

Почніть із кишечника: пробіотики та пребіотики

Науковці Гарварду нагадують вражальний факт: близько 70% нашої імунної системи зосереджено саме в кишечнику. Мікробіом діє як бар’єр для інфекцій. Щоб підтримати корисні бактерії, потрібні дві групи продуктів:

Пробіотики (містять живі бактерії). Найкращий та найдешевший варіант у лютому — квашена капуста. Також підійдуть кефір та натуральний йогурт. Пребіотики (їжа для бактерій). Це клітковина, якою «харчується» наш мікробіом. Взимку її джерелами є цибуля, часник та каші з цільного зерна.

Головні захисники: цинк і селен

За даними Гарварду, дефіцит саме цинку та селену суттєво послаблює здатність організму боротися з вірусами. Але вам не обов’язково купувати дорогі добавки в аптеці — достатньо додати в раціон:

гарбузове насіння (чемпіон за вмістом цинку);

м’ясо птиці та червоне м’ясо (у помірних кількостях);

яйця та бобові (квасоля, сочевиця).

Вітамін C: не тільки в цитрусових

Вітамін C стимулює утворення антитіл. Хоча ми звикли покладатися на лимони, у лютому набагато ефективнішими джерелами є:

заморожені ягоди (смородина);

відвар шипшини;

звичайна капуста (особливо у поєднанні з олією).

Вітамін D та сонячне голодування

Взимку ми критично недоотримуємо ультрафіолету, що б’є по захисних силах організму. Гарвардські лікарі радять компенсувати це через їжу.

У вашому меню двічі на тиждень має бути жирна риба (оселедець, скумбрія, лосось). Також джерелом вітаміну D є яєчні жовтки.

Обережно з добавками

Експерти застерігають від безконтрольного прийому аптечних вітамінів у великих дозах. Наприклад, надлишок цинку може, навпаки, пригнічувати імунну функцію.

«Краще отримувати вітаміни з їжі, а не з пігулок», — радять у Гарварді.

Науковці наголошують, що їжа містить складний комплекс речовин, які допомагають одне одному засвоюватися, чого не може відтворити жодна таблетка.

Науковці наголошують, що їжа містить складний комплекс речовин, які допомагають одне одному засвоюватися, чого не може відтворити жодна таблетка.