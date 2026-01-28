ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Здоровʼя
Не тільки лимони: які продукти додати до меню під час сезону грипу

Лютий — піковий місяць для сезонних вірусних захворювань. Поки деякі люди скуповують в аптеках імуномодулятори та вітаміни, гарвардські експерти наголошують: найкращий захист від застуди та грипу формується на кухні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Лимони

Найкращий захист від застуди та грипу формується на кухні, і це не тільки цитрусові / © Freepik

Імунна система — це не один орган, а ціла армія, яка постійно веде війну з вірусами та бактеріями. Як будь-яка армія, вона потребує якісного забезпечення. Експерти стверджують, що дефіцит навіть одного нутрієнта може пробити «броню» організму.

Про стратегію харчування на лютий йдеться у публікації на сайті Гарвардської школи громадського здоров’я.

Почніть із кишечника: пробіотики та пребіотики

Науковці Гарварду нагадують вражальний факт: близько 70% нашої імунної системи зосереджено саме в кишечнику. Мікробіом діє як бар’єр для інфекцій. Щоб підтримати корисні бактерії, потрібні дві групи продуктів:

  1. Пробіотики (містять живі бактерії). Найкращий та найдешевший варіант у лютому — квашена капуста. Також підійдуть кефір та натуральний йогурт.

  2. Пребіотики (їжа для бактерій). Це клітковина, якою «харчується» наш мікробіом. Взимку її джерелами є цибуля, часник та каші з цільного зерна.

Головні захисники: цинк і селен

За даними Гарварду, дефіцит саме цинку та селену суттєво послаблює здатність організму боротися з вірусами. Але вам не обов’язково купувати дорогі добавки в аптеці — достатньо додати в раціон:

  • гарбузове насіння (чемпіон за вмістом цинку);

  • м’ясо птиці та червоне м’ясо (у помірних кількостях);

  • яйця та бобові (квасоля, сочевиця).

Вітамін C: не тільки в цитрусових

Вітамін C стимулює утворення антитіл. Хоча ми звикли покладатися на лимони, у лютому набагато ефективнішими джерелами є:

  • заморожені ягоди (смородина);

  • відвар шипшини;

  • звичайна капуста (особливо у поєднанні з олією).

Вітамін D та сонячне голодування

Взимку ми критично недоотримуємо ультрафіолету, що б’є по захисних силах організму. Гарвардські лікарі радять компенсувати це через їжу.

У вашому меню двічі на тиждень має бути жирна риба (оселедець, скумбрія, лосось). Також джерелом вітаміну D є яєчні жовтки.

Обережно з добавками

Експерти застерігають від безконтрольного прийому аптечних вітамінів у великих дозах. Наприклад, надлишок цинку може, навпаки, пригнічувати імунну функцію.

«Краще отримувати вітаміни з їжі, а не з пігулок», — радять у Гарварді.

Науковці наголошують, що їжа містить складний комплекс речовин, які допомагають одне одному засвоюватися, чого не може відтворити жодна таблетка.

Нагадаємо, більшість людей вважає, що не має значення, у який час доби вживати вітаміни. Але дієтологи назвали три з них, які не можна вживати зранку.

