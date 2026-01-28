- Дата публікації
Не тільки лимони: які продукти додати до меню під час сезону грипу
Лютий — піковий місяць для сезонних вірусних захворювань. Поки деякі люди скуповують в аптеках імуномодулятори та вітаміни, гарвардські експерти наголошують: найкращий захист від застуди та грипу формується на кухні.
Імунна система — це не один орган, а ціла армія, яка постійно веде війну з вірусами та бактеріями. Як будь-яка армія, вона потребує якісного забезпечення. Експерти стверджують, що дефіцит навіть одного нутрієнта може пробити «броню» організму.
Про стратегію харчування на лютий йдеться у публікації на сайті Гарвардської школи громадського здоров’я.
Почніть із кишечника: пробіотики та пребіотики
Науковці Гарварду нагадують вражальний факт: близько 70% нашої імунної системи зосереджено саме в кишечнику. Мікробіом діє як бар’єр для інфекцій. Щоб підтримати корисні бактерії, потрібні дві групи продуктів:
Пробіотики (містять живі бактерії). Найкращий та найдешевший варіант у лютому — квашена капуста. Також підійдуть кефір та натуральний йогурт.
Пребіотики (їжа для бактерій). Це клітковина, якою «харчується» наш мікробіом. Взимку її джерелами є цибуля, часник та каші з цільного зерна.
Головні захисники: цинк і селен
За даними Гарварду, дефіцит саме цинку та селену суттєво послаблює здатність організму боротися з вірусами. Але вам не обов’язково купувати дорогі добавки в аптеці — достатньо додати в раціон:
гарбузове насіння (чемпіон за вмістом цинку);
м’ясо птиці та червоне м’ясо (у помірних кількостях);
яйця та бобові (квасоля, сочевиця).
Вітамін C: не тільки в цитрусових
Вітамін C стимулює утворення антитіл. Хоча ми звикли покладатися на лимони, у лютому набагато ефективнішими джерелами є:
заморожені ягоди (смородина);
відвар шипшини;
звичайна капуста (особливо у поєднанні з олією).
Вітамін D та сонячне голодування
Взимку ми критично недоотримуємо ультрафіолету, що б’є по захисних силах організму. Гарвардські лікарі радять компенсувати це через їжу.
У вашому меню двічі на тиждень має бути жирна риба (оселедець, скумбрія, лосось). Також джерелом вітаміну D є яєчні жовтки.
Обережно з добавками
Експерти застерігають від безконтрольного прийому аптечних вітамінів у великих дозах. Наприклад, надлишок цинку може, навпаки, пригнічувати імунну функцію.
«Краще отримувати вітаміни з їжі, а не з пігулок», — радять у Гарварді.
Науковці наголошують, що їжа містить складний комплекс речовин, які допомагають одне одному засвоюватися, чого не може відтворити жодна таблетка.
Нагадаємо, більшість людей вважає, що не має значення, у який час доби вживати вітаміни. Але дієтологи назвали три з них, які не можна вживати зранку.